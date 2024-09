Chingu Amiga ya salió del hospital y este fue el reto que cumplió

Chingu Amiga visitó a un fan en Puebla Foto: IG/chinguamiga

A pesar de que estuvo hospitalizada durante tres semanas, Chingu Amiga logró cumplir un reto que sugirió a sus seguidores desde antes de ser internada.

Parte del video lo realizó cuando estaba comenzando a sentir afectaciones por el burnout, el reto fue idea de una de sus seguidoras quien le dijo que comprara toda la mercancía de un puesto de artesanías y promoviera el trabajo de artistas indígenas.

A través de Instagram, dijo que si bien debía cumplir el reto hasta llegar a 12 millones de seguidores, decidió hacerlo antes.

“Chingus!! hice un reto que si llego 12M en YT haré lo que me dicen, y ese comentario me encantooo!!! todavía no he podido llegar a 12M pero lo hicimos!! Compré todo el puesto y las traje a Corea para promocionarlas!!! Estoy muuuuy emocionada que los coreanos van a conocer ese arte 🇲🇽!!!Está muy muy lindo el video , ya está en mi canal para que vean!”, escribió.

(Captura de pantalla)

Qué le pasó a Chingu Amiga

La influencer conocida como Chingu Amiga, cuyo nombre real es Sujin Kim, encendió las alarmas de sus seguidores al conocerse que lleva tres semanas hospitalizada en Corea del Sur, su país natal. Aunque Sujin no especificó el motivo exacto de su hospitalización actual, su historial médico indica que ya había pasado por un episodio similar en 2019, internada por síndrome de burnout.

El síndrome de burnout se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, físico y mental ocasionado por el estrés prolongado y el exceso de trabajo. Este fenómeno se presenta habitualmente en entornos laborales, especialmente en profesiones que requieren alto compromiso emocional, como la medicina, la educación y el trabajo social.

En ese extenuante 2019, Sujin relató que la fuerte presión social en Corea del Sur la hizo desarrollar el síndrome de burnout. Dijo sentirse tan asfixiada que llegaba a soñar con sufrir un accidente o incluso ponderar quitarse la vida. Este precedente en su salud mental generó que su familia se endeudara, ya que el seguro médico no cubría este tipo de enfermedades.

La diferencia cultural entre Corea del Sur y países de Latinoamérica ha sido uno de los pilares en los contenidos de Sujin. Durante su estancia en la región, Chingu Amiga notó que el síndrome de burnout no era tan prevalente en países de habla hispana. Aquí, los estudiantes y trabajadores suelen disfrutar de sus fines de semana para desconectar y relajarse, contrastando marcadamente con la intensa presión vivida en su país.

Los videos de Chingu Amiga se han centrado en mostrar estas diferencias culturales, lo cual le ha dado una visión crítica y enriquecedora para su público. Gracias a estas experiencias, ha podido generar contenido diverso, proporcionando un interesante análisis de cómo varía la percepción del bienestar y la salud mental entre diversas culturas.