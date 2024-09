Usuarios celebran con memes la salida de Gomita de La Casa de los Famosos México 2

Araceli abandonó la casa más famosa de México por decisión del público . (Captura de pantalla YouTube El 5)

Gomita fue la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2, después de 43 días de juego, el público decidió que ya era hora de que Araceli Ordaz saliera del reality show.

Cabe señalar que la influencer formó parte de la placa de nominados la última semana, la cual compartió con Karime, Adrián Marcelo y Briggitte. Sin embargo los votos no fueron suficientes para salvar a Gomita e ingresó al mecanismo giratorio junto con Pindter.

Las ex mejores amigas se despidieron de sus respectivos equipos y finalmente Araceli tuvo que abordar el vehículo que la trasladó al foro donde ya la esperaba Galilea Montijo. Mientras tanto, Karime regresó a La Casa para reunirse con el team Mar.

Inmediatamente, los internautas reaccionaron a la inminente salida de Gomita del reality. En repetidas ocasiones criticaron y rechazaron las actitudes de Araceli con sus compañeros dentro de LCDLFM. Por lo que llenaron con una oleada de memes las redes sociales.

Una vez Gomita arribó al foro, pudo conectarse a la casa más famosa de México para despedirse de sus compañeros. “Está bien fuerte, no me arrepiento de cada día que viví ahí. Espero que México no me odie, me daba miedo salir. Había días muy buenos, muy malos y de mucha risa”, fueron sus primeras palabras al encontrarse en el exterior. Asimismo confirmó que estaba sumamente enamorada de Agustín Fernández, pese a que el influencer la rechazó en diversas ocasiones.

“A todos, Tierra, Échenle muchas ganas, no me han dicho nada raro, así que tranquilos. Chavas me encantó conocerlas, señores me encantó hacerles ese gran corte de cabello. Ricardo, te amo y te voy a extrañar demasiado. Agustín, siempre me vas a gustar... Adrián, carnal, acá te veo acá afuera. A todo team Tierra, nos vamos a las Vegas perros, cuando salgan”.

Gomita y Gala se convirtieron en rivales dentro del reality show debido al triángulo amoroso que tuvieron con Agustín Fernández. Fue en uno de los posicionamientos en que Araceli se lanzó contra la actriz. “Esperé mucho tiempo para poder decirte esto... verdaderamente me dolió muchísimo cuando vi los videos que tú misma me dijiste que me habían expuesto y que me habían humillado al haberme rechazado, Agustín. Me lo recalcaste que me habían humillado a nivel nacional”, expresó.

“Créeme que cualquiera de las chavas que hubiera estado en mi lugar y hubiera sentido ese rechazo como yo lo vi, también le hubiera dolido. También... cuando estuvieron en la fiesta y lo quitaste y después le dijiste a uno de mis amigos que querías también tu película y que no querías que le bailara a ‘esa perra’, refiriéndote a mí me dolió más”.

Montes le explicó que no comprendía sus acciones, “Yo verdaderamente no te entiendo, eres muy incongruente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Creo que primero debes dejar de tomar porque el día de la fiesta quisiste manipularnos a todas, diciéndonos que fuéramos amigas... Y ahora vienes y te posicionas al frente mío”, estalló Gala.

“No te preocupes tú y yo no vamos a ser amigas nunca. Porque yo no soy igual que tú. Yo sí sé ser amiga, yo si sé ser leal”.

Días después, Gomita confesó que había actuado y tuvieron más roces ya que ambas compartieron en días diferentes la suite con Agustín. Quien terminó besándose con Gala en más de una ocasión.