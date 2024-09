“Está claro de dónde viene”; Gustavo Adolfo Infante cree que Luis Enrique Guzmán filtró que era amante de su ex

Gustavo Adolfo Infante fue involucrado en el juicio de paternidad que Luis Enrique Guzmán libra contra su ex, Mayela Laguna. (@deprimeramanotv, @V)

Gustavo Adolfo Infante negó de manera categórica cualquier relación amorosa con Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán. En una reciente entrevista, Infante aseguró que los rumores sobre un supuesto romance extramarital podrían haber sido difundidos por el mismo Luis Enrique, en un intento de desprestigiar a la madre de su hijo, Apolo.

El periodista fue captado en el bautizo de la hija del músico Emir Pabón y Stefania de Aranda. Durante el evento, la prensa aprovechó para cuestionarlo sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Mayela Laguna. Ante la pregunta de cómo había reaccionado su esposa, Verónica Cuevas, al escuchar estas especulaciones, Infante fue claro al afirmar: “No dijo absolutamente nada, absolutamente nada”.

¿Fue Luis Enrique Guzmán el responsable del rumor?

El titular del programa De Primera Mano no dudó en señalar a Luis Enrique Guzmán como el posible origen de estas versiones. Infante destacó que el rumor sobre su supuesto romance con Laguna surgió durante el mismo periodo en el que se estaban realizando las pruebas de ADN entre Luis Enrique y Apolo, su presunto hijo.

“Está como muy claro de dónde viene, ¿no? O sea, casualmente, aparece todo esto el día de las pruebas de ADN, entre una y otra (fecha); el primer día llegó escondido por los rincones y, el segundo día, salió bien salsa Luis Enrique, ya sabrás de dónde viene todo el asunto... yo creo, me puedo estar equivocando”, expresó el periodista.

Mayela Laguna en entrevista en Sale el Sol.

Infante también aprovechó para aclarar que su relación con Mayela Laguna ha sido exclusivamente laboral. Señaló que su única interacción con ella ha sido a través de las entrevistas que le ha realizado para el programa de televisión en el que trabaja, Imagen TV.

“La relación que he tenido con ella ha sido absolutamente laboral, la he entrevistado, le di un programa de El Minuto que Cambió mi Destino para que contara su verdad. No tengo mayor relación con ella, no sé dónde vive, dicen que yo pasaba por ella, yo espero que le vaya bien a esta mujer, nada más”, afirmó Infante.

Un rumor que sigue generando polémica

A pesar de las aclaraciones de Gustavo Adolfo Infante, el escándalo en torno a la prueba de paternidad y la relación de Luis Enrique Guzmán con Mayela Laguna sigue dando de qué hablar.

La prueba de ADN entre Luis Enrique Guzmán y el pequeño Apolo ha sido uno de los temas más comentados en los medios de comunicación, y el resultado de este proceso podría traer nuevas revelaciones que pongan fin, o añadan más polémica, a esta historia.