Así fue el apasionado beso entre Gala Montes y Agustín que hizo llorar a Gomita en La Casa de los Famosos México

Así fue el beso entre Gala y Agustín. Foto: La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos ya está llegando a su primera mitad y las tensiones entre los participantes son más fuertes que nunca. Durante la madrugada de hoy se llevó a cabo la tradicional fiesta de los viernes, esta vez fue con temática de vikingos. La convivencia entre los habitantes fue bastante buena hasta que comenzaron las polémicas animadas por los tragos.

En un momento de la noche, Briggitte y Sian se besaron, igual que Gala Montes y Agustín, este par de encuentros cariñosos provocaron fuertes disgustos dentro del equipo Tierra, al punto de provocar discusiones.

El beso entre Gala y Agustín se dio luego de un romántico baile entre ambos, al son de Andar conmigo, el famoso tema musical de la cantante Julieta Venegas. Fue tan apasionado el momento, que terminó por provocar que Gomita se molestara y terminara llorando.

Gomita rompe en llanto. |Crédito: VIX

Gomita dijo esto sobre el beso: “Yo lo di todo. Ya me cansé de dar, ya no voy a dar dinero, ya me cansé. Cuando tú me dijiste que era un gigoló yo no lo tomé en cuenta. Preséntame a un amigo bien. Yo lloro porque soy bien tonta, porque soy una mujer que da, cocino bien, corto bien el pelo. Él no tiene la culpa, yo tengo la culpa por no darme cuenta que los hombres que me gustan son muy pendej*s”.

El otro beso entre Gala y Agustín

Los habitantes durmieron juntos en la suite del líder VIX

No es la primera vez que Gala Montes y Agustín se besan. Hace unos días, derivado al triunfo como líder del amigo de Nicola Porcella, ambos habitantes durmieron juntos en la suite. Esto provocó abrazos y también besos.

Así se lo contó Gala a sus amigos del cuarto Mar: “No es tan fácil, tienes las cámaras, además la jefa viéndonos (...) es incómodo, no se puede porque te está viendo medio México (...) Me empezó a hacer piojito, nos acomodamos, nos abrazamos y dije chin... a su madre, sólo se vive una vez, y que me lo besuqueo (...) Soy joven, no tengo hijos (...) Yo pensaba en el equipo ‘Gala, por favor, apacíguate’ (...) nos dormimos, puro abracito, piojito, cuchareo, como que me empezó a gustar, después como de una hora lo despierto y que le planto sus besos, y ya”.

El nuevo beso entre Gala y Agustín provocó una intensa pelea dentro de cuarto Tierra, pues participantes como Ricardo Peralta y Gomita lo consideraron como desleal, igual que el beso de Briggitte con Sian.