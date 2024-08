Xóchitl Gálvez dice adiós al Senado; recuerda sus momentos memorables y muestra “lugares ocultos” del recinto

La excandidata a la presidencia apunta a dirigir al PAN, se acuerdo a una encuesta (Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la presidencia de la oposición, publicó una serie de videos en los que se despide del Senado de la República, a dos días de que dejará el cargo como senadora del PAN ante la entrada en vigor de la nueva legislatura, que comienza el domingo 1 de septiembre.

En el primero video publicado en su cuenta de Instagram, la panista muestra cómo guarda algunas de sus pertenencias y decoraciones que tenía en su oficina, donde laboró por poco más de tres años, mientras agarra una mochila y camina hacia la salida del Senado.

En la misma grabación, Gálvez Ruiz recuerda al menos tres de sus momentos más memorables como senadora, entre los que destacan cuando presentó ante el pleno un modelo a escala y hecho con legos de la llamada Casa Gris, una propiedad de José Ramón López, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicada en Houston y presuntamente adquirida por influencias.

Asimismo, recordó una de las veces que se disfrazó de dinosaurio para protestar en contra de la reforma electoral, al considerarla un retroceso; así como la ocasión en que se encadenó a la silla de la Presidencia de la Mesa Directiva en la antigua casona de Xicoténcatl, para exigir un diálogo a fin de nombrar al comisionado del INAI y aprobar la reforma 3de3.

Xóchitl Gálvez recordó algunos de sus momentos más notorios como senadora. | Instagram Xóchitl Gálvez

La panista también destacó “las cosas buenas”, como la aprobación de diversas leyes a favor de la población afromexicana, en materia de movilidad y con la que se le otorgó seguridad social a los trabajadores del hogar.

No obstante, agregó que hubo muchas cosas que no se lograron, entre ellos nombramientos, en los que presuntamente influyó el presidente López Obrador.

“La neta la neta, me encantó ser senadora. Desde aquí se creó la Casa Gris, el dinosaurio, la toma de Xicoténcatl con las cadenas. Y la verdad es que hay cosas buenas, la reforma constitucional en materia de personas afrodescendientes, la ley de trabajadores del hogar para que tuvieran seguridad social, la reforma constitucional en materia de movilidad, la ley general de movilidad.

“Muchas cosas que creo que si salieron, otras que no se lograron, nombramientos importantes que no se lograron porque el presidente no quiso”, puntualizó.

Sin embargo, aseguró que se va “contenta” con su trabajo como senadora y recordando los buenos momentos que vivió en el recinto.

“Pero bueno, me voy contenta. Me voy contenta de haber sido senadora, Buenos momentos aquí en el Senado. Adiós Xóchitl2, concluyó en la primera publicación.

Xóchitl Gálvez dejó su oficina en el Senado. | Instagram

Muestra lugares ocultos en el Senado

La también exjefa delegacional capitalina publicó un segundo video con motivo de su despedida como senadora, en el cual mostró lugares ocultos o desconocidos por la ciudadanía en general, dentro de la sede del Senado, ubicada en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

En el video muestra tres lugares que son:

El plenito

De acuerdo con Gálvez Ruiz, el plenito es una réplica de la sala del Pleno del Senado, en la cual se realizan diversas reuniones y cuenta solo con 37 escaños, en lugar de los 128 que se ocupan para las votaciones.

La sala de prensa

La panista también mostró la sala de prensa, la cual se ubica en el sótano y en ella hay decenas de computadoras que utilizan los reporteros de diversos medios que cubren al Senado.

No obstante, destacó que durante la pandemia los reporteros mudaron la sala de prensa al patio del recinto, como una medida de salud, pero actualmente ocupan ambos.

El Canal del Congreso

Finalmente mostró las instalaciones donde se graban las capsulas y programas del Canal del Congreso, afirmando que en esa zona “hay mucho debate”.

Lugares ocultos del Senado. | Instagram Xóchitl Gálvez