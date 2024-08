Cuándo será eliminada Briggitte Bozzo de ‘La Casa de los Famosos México’, según nueva lista filtrada

La actriz lleva varios años trabajando en México. (IG: @briggi_bozzo)

Muchos fanáticos de ‘La Casa de los Famosos México′ consideran a la habitante más joven de la segunda temporada, Briggitte Bozzo, como una fuerte contendiente para ganar el primer lugar. Y es que la actriz originaria de Venezuela ha conquistado a muchos tanto con su belleza como con su personalidad, entrega y estrategias.

Eso no es todo, varios espectadores del reality show han empatizado con ella tras los problemas que ha enfrentado a lo largo de la competencia con sus compañeros del Team Tierra, principalmente con Adrián Marcelo, Sian Chiong y Mariana Echeverría.

Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes sumaron fuerzas tras ataques del Team tierra. . (Vix +)

¿Cuándo será eliminada Briggitte Bozzo de LCDLFM 2?

Poco importa que este tipo de reality show se transmiten en un formato 24/7, pues siempre salen a relucir supuestas filtraciones que dejarían al descubierto al ganador o ganadora de la competencia. En este caso, en redes sociales se viralizaron dos listas con el supuesto orden de eliminados y, aunque ninguna ha sido respaldada por la producción, han dado mucho de qué hablar.

De acuerdo con la información expuesta en ambas listas, Briggitte Bozzo llegará hasta la final de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ y se disputará el primer lugar con Karime Pindter. Cabe mencionar que el último programa de esta temporada se transmitirá entre el 29 de septiembre y el 6 de otubre.

La actriz ganó popularidad tras los ataques que recibió de Mariana Echeverría. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Orden de eliminados de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, según nueva lista filtrada

Paola Duarte

Shanik Berman

Potro Caballero

Mariana Echeverría

Sabine Moussier

Sian Chiong

Agustín Fernández

Ricardo Peralta

Araceli Ordaz

Adrián Marcelo

Gala Montes

Mario Bezares

Arath De La Torre

Briggitte Bozzo

Karime Pindter

Mario Bezares y Arath de la Torre encabezan el Team Mar. (Captura de pantalla Vix)

Briggitte Bozzo rompe en llanto en cena de nominados

Una vez más, la actriz venezolana entró a la placa de nominados (sexta semana de competencia), por lo que disfrutó de una cena especial junto a sus compañeros en riesgo. Ahí, tomó la palabra para externar unas conmovedoras palabras en honor a Karime Pindter, pues confesó que esperaba construir una relación de amistad con ella y está muy agradecida por ello.

“Amo que siempre me des amor y que estés para mí, yo siempre lo voy a estar, te lo juro. Te admiro mucho, eres una mujer muy fuerte, te quiero con toda mi alma. Creo que aquí, siento que te conocía de otra vida; no imaginaba, porque yo te veía de chiquita en tus videos de AcapulcoShore, no pensaba llegar a tener este tipo de amistad contigo”, comentó entre lágrimas.