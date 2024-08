¿Bárbara Islas se reencontrará con Gala Montes tras ‘La Casa de los Famosos’? Revela cómo está tras el destape de su ‘romance’

Ls actrices tenían una estrecha amistad antes del escándalo. (Captura YouTube: Las Estrellas)

Falta aproximadamente un mes para que termine la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que Bárbara Islas planea cómo será su reencuentro con Gala Montes. Y es que las actrices se distanciaron días antes de que comenzara el reality show porque la integrante del Team Mar reveló su supuesto romance en una entrevista en vivo.

Islas no solo desmintió esta información, explicó cómo surgió el malentendido. Sin embargo, Montes se mantuvo firme, por lo que varios internautas arremetieron en su contra y la acusaron de exponer las preferencias sexuales de su amiga sin su consentimiento.

¿Cómo será el reencuentro de Bárbara Islas y Gala Montes tras LCDLFM?

La actriz de ‘Mi querida herencia’ concedió una entrevistas para el programa ‘Hoy’, donde confesó que no ha parado de pensar en cómo será su reencuentro con Gala Montes cuando salga de ‘La Casa de los Famosos México’ debido al escándalo que protagonizaron en julio.

“En este medio yo no estaba acostumbrada a las polémicas, pero bienvenidas sean. Me di cuenta que tengo que estar muy en mi centro para que estas cosas no me desestabilicen”, comentó.

“Es una situación complicada porque es una persona que admiro mucho, que quiero mucho; la gente lo sabe, le brindé toda mi amistad, todo mi cariño. Claro que estoy lastimada, claro que estoy dolida... he puesto escenarios en mi cabeza, pero Bárbara no es rencorosa, yo siempre estaré abierta a la plática, al saludo”.

De esta manera, Islas dejó entrever que no le guarda rencor a su amiga por lo sucedido y prefiere ‘llevar la fiesta en paz’ por su bienestar.

“Ella habla mucho de salud mental, de hecho yo fui la que en su momento la llevó con un psiquiatra, con una psicóloga y lo haré siempre, siempre apoyaré a la gente porque yo sé lo que se siente. La ansiedad es horrible, la depresión es muy fuerte”, concluyó.

Cuándo será eliminada Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’, según nueva lista filtrada

En redes sociales circulan dos listas con el supuesto orden de eliminados de LCDLFM. Según esa información, Gala Montes será finalista, pero será una de las primeras habitantes abandonar las instalaciones el último día.

