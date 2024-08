Así es la experiencia del nuevo álbum de Sabrina Carpenter en TikTok; así podrán aparecer en el carrusel de Fan Spotlight

Sabrina Carpenter promociona su sexto álbum Short n' Sweet (Universal Music)

Sabrina Carpenter, la talentosa cantante y compositora estadounidense, celebra el lanzamiento de su sexto álbum de estudio con una experiencia única en TikTok llamada #ShortnSweet.

Esta emocionante aventura está diseñada para catapultar a los fans de Sabrina, conocidos como “Carpenters”, a un mundo lleno de interacción y creatividad, aprovechando la enorme comunidad global de la plataforma, que cuenta con más de mil millones de usuarios.

Para disfrutar de esta experiencia única, solo tienes que abrir la app de TikTok, teclear “Short n’ Sweet” o “Sabrina Carpenter” en el buscador, o visitar el perfil oficial de la cantante, donde podrás interactuar con el video anclado que aparece al inicio de su contenido.

¿Cómo participar?

Sabrina Carpenter (Créditos: REUTERS/Brendan Mcdermid/Island Records)

Los fans tendrán la oportunidad de aparecer en el carrusel de Fan Spotlight en el perfil oficial de Sabrina, conocido por éxitos como “Taste” y “Nonsense”. Además, aquellos que completen las cinco experiencias interactivas disponibles en la plataforma recibirán un exclusivo marco de perfil y un efecto inspirado en el nuevo álbum, lo que les permitirá sumergirse por completo en la experiencia ShortnSweet.

Los fans que comenten en un video que contenga los hashtags #SabrinaCarpenter o #ShortnSweet también verán una animación emergente que los llevará directamente a esta emocionante aventura.

Sabrina Carpenter ha sido una figura clave en TikTok desde 2019, acumulando una impresionante cantidad de 19.1 millones de seguidores y 274.4 millones de “likes” en su contenido.

A principios de este año, se adueñó de los feeds #ParaTi con su éxito “Espresso”, que impulsó la creación de más de 1.2 millones de vídeos en la plataforma.

Este éxito se mantuvo con el lanzamiento de “Please, Please, Please”, que logró el sexto lugar en el ranking #SongOfTheSummer de TikTok, una lista que destaca las canciones más populares en la plataforma a nivel global durante el verano.

Hasta la fecha, “Please, Please, Please” ha generado más de 6.3 millones de videos en TikTok y suma más de 25 mil millones de vistas, consolidando el reinado de Sabrina Carpenter en la escena musical de la plataforma. Con la experiencia #ShortnSweet, los fans de Sabrina tienen una nueva oportunidad de conectar con su música y mostrar su creatividad en TikTok, mientras celebran el lanzamiento de su último álbum de estudio.