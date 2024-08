‘El Mayo’ Zambada aceptará colaborar con EEUU, señala Anabel Hernández: “Es inminente”

Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024. (Jovani Pérez | Infobae México)

Entre mayo y julio de 2025, Ismael ‘El Mayo’ Zambada podría comenzar a colaborar con las autoridades de Estados Unidos para intentar obtener algún tipo de beneficio a su favor. Así lo afirmó la periodista Anabel Hernández, quien señaló que el cofundador del Cártel de Sinaloa “está totalmente acorralado”.

En el nuevo episodio de su podcast Narcosistema, la comunicadora mexicana informó que fuentes cercanas le revelaron que Zambada García “no se encuentra nada bien”. Esto luego de que el pasado 25 de julio fue capturado en El Paso, Texas y encarcelado en una prisión de máxima seguridad.

Señaló que propios familiares del notorio narcotraficante piensan que ‘El Mayo’ no va a resistir mucho tiempo a causa de su avanzada edad ―76 años―, además de los diversos padecimientos médicos que atraviesa actualmente.

Y es que, de acuerdo con el periodista Ioan Grillo, el originario de El Álamo, Culiacán, padece diabetes y leucemia, un tipo de cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre, incluidos la médula ósea y el sistema linfático.

El Mayo Zambada durante su segunda audiencia en Texas. (Especial)

Adicionalmente, Hernández apuntó que las cárceles en Estados Unidos tienen reglas muy estrictas, por lo que es posible que Zambada García no aguante ese ritmo de vida y termine por colaborar con las autoridades.

“Un narcotraficante que ya estuvo recluido en EEUU (...) me narró que allá ni a los presos, ni a los carceleros, ni a nadie le importa si eres una leyenda en el narcotráfico. Allá eres un número más. ‘El Mayo Zambada’ ya no es el ‘Señor del Sombrero’, ya no es la leyenda, ya no es el hombre de respeto cuya simple presencia hizo temblar a muchos en México”, declaró.

“No será un proceso demasiado largo”

De acuerdo con Anabel Hernández, la posibilidad de un acuerdo de colaboración entre el capo y EEUU es sumamente alta, luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) intensificó sus esfuerzos el pasado 26 de agosto para que Zambada García sea trasladado de Texas a Brooklyn y su caso sea turnado al Distrito Este de Nueva York.

Reveló que aunque la defensa de Zambada García impugnó la solicitud de traslado, la Fiscalía de EEUU argumentó que el caso debe ser turnado a Nueva York porque se pretende acumular al menos 16 de las acusaciones criminales que ‘El Mayo’ posee en otras cuatro cortes:

Distrito de Columbia.

Distrito Norte de Illinois.

Distrito Oeste de Texas.

Distrito Sur de California.

Ismael "El Mayo" Zambada García Foto: Redes sociales

“Las alternativas de ‘El Mayo’ Zambada evidentemente es o morirse en la cárcel o comenzar a colaborar. Y la información que tengo es que es prácticamente inminente que estará colaborando con EEUU”, afirmó.

En su opinión, el asunto llevará varios meses, pero no demasiado tiempo a causa de las causas anteriormente referidas.

“No será un proceso demasiado largo, nueve meses o un año”, agregó.

La próxima audiencia de ‘El Mayo’ está programada para el próximo 9 de septiembre de 2024.