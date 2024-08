López Obrador revela su plan de retiro en Palenque tras dejar la presidencia: “Van a descansar mis pies”

AMLO platicó que le regalaron unos binoculares. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer en diversas ocasiones cuáles son sus planes de retiro al dejar el cargo, el próximo 1 de octubre, destacando que vivirá solo en su quinta ubicada en Palenque, Chiapas, donde se mantendrá alejado de la vida política del país.

Sin embargo, en su conferencia mañanera de hoy, el mandatario reveló algunos daros adicionales sobre qué hará durante su retiro para entretenerse e incluso, qué vestimenta utilizará.

Al ser cuestionado sobre el tema, López Obrador reiteró que al dejar la Presidencia se retirará de la política y presumió que recientemente le regalaron unos binoculares, los cuales “le gustaron mucho”, ya que los utilizará para ver a las guacamayas en Palenque.

“Ya no voy a ver nada, yo me jubilo. Me acaban de regalar unos binoculares que me gustaron mucho porque imagínense cuando se posen las guacamayas sobre los árboles de guapac que tengo ahí, los voy a estar viendo.

“Sí muy buen regalo, y agradecerle mucho a la gente, llevo huaraches de todo el país, porque también ya vana descansar mis pies. Miren, esto (corbata), ya no necesariamente”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...