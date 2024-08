“Yo ya no lo aguantaba”: Isabel Madow revela malos tratos por parte de Agustín Fernández

La famosa no dudó en hablar sobre los problemas que tuvo mientras fue compañera del argentino en el programa 'Hoy'. (IG Isabel Madow)

Luego de 5 semanas completas en donde ‘La Casa de los Famosos México 2024′ se ha convertido en el reality show más visto de la televisión mexicana, los fans ya se posicionaron con sus favoritos. Pese a que el Team Tierra se considera a sí mismo como el más fuerte, afuera personajes como el argentino Agustín Fernández no ha sido bien recibido, a tal grado que excompañeros de él, como Isabel Madow, expusieron sus malos tratos.

Aunque para muchos inició el programa como uno de los favoritos por ser un gran amigo de Nicola Porcella, conforme avanzan las semanas el argentino ha pasado de ser amado a recibir duras críticas por su comportamiento, sobre todo con las integrantes femeninas del elenco con quienes ha tenido mayores roces.

Una de las polémicas más grandes ha sido el trio amoroso que se formó entre él, Gala Montes y Gomita en donde incluso se han visto fuertes discusiones dejando a Agustín en medio del conflicto. Y es que, aunque el concursante de LCDLFM no ha hecho más que involucrarse con las chicas de ambos equipos, para los internautas se ha aprovechado de ellas para continuar en el juego.

El influencer ha tenido varias participaciones en producciones de Televisa y TV Azteca donde ha coincidido con varias celebridades. (Especial)

No sería la primera vez que está envuelto en escándalos

Para usuarios en redes sociales, Agustín Fernández se ha convertido en uno de los habitantes menos queridos ya que utiliza su físico para ‘enamorar’ a las mujeres del reality, situación que consideran una agresión directa para las concursantes.

En ese sentido, la actriz y modelo Isabel Madow no se quedó callada y dio a conocer los malos momentos que vivió con el sudamericano mienras se encontraba trabajando junto a él en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ en entrevista para el canal de YouTube de Paola Dorantes, también exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos México”.

“Si, muy mala ojalá hubiera googleado su nombre para decirle a Andy que me pusiera otra pareja desde el principio porque yo tenía mucha ilusión, y la verdad fue un programa muy desgastante psicológicamente, emocionalmente, luego llegar y sabe que él hablaba mal de mí cosa que no sé por qué lo hizo”.

“Yo no lo conocía, se me hace muy triste que la gente haga eso, que la gente le crea en Tiktok sus mentiras, no está padre que alguien quiera manchar tu trabajo o tu carrera nada más por contenido, si supieran las cosas que me dijo lo odiarían más”, declaró.

Para la modelo fue totalmente complicado convivir con el argentino. (ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM)

Desde su experiencia, Agustín fue bastante egoísta con ella pues, además de abandonar el proyecto a la mitad, hizo que ella no pudiera cumplir con sus compromisos, lo que afectó directamente a Madow.

“Lo único que te puedo decir es que yo ya no lo aguantaba, él decía que era el rating del programa, que no era nada sin él y que él iba a ganar y menospreció a varios ahí del programa. Conmigo se portó muy mal, yo no me enojé el día que él renunció, al contrario, ya no lo soportaba y tenía que verle la cara, de verdad se portó muy mal (…) También llegó tarde y faltó, sobre todo que hablara mal de mí, eso no me gustó, pero cuando renunció lo que me molestó, con alevosía y ventaja, hizo que yo quedara mal porque tres minutos antes de que terminara el show renunció”.

¿Quién es su favorito en LCDLFM?

Además de contar lo que vivió con el integrante del Team Tierra, la modelo aseguró que está convencida de que una mujer debería ganar el programa, aunque sí tiene como favorita a la polémica Gala Montes a quien considera alguien muy fuerte.

“La he apoyado mucho, siempre creo que hay que apoyarnos entre mujeres, espero que llegue a la final, está desempeñando un buen papel. Es muy difícil estar en un reality show, yo lo vivía con ‘Big Brother’, nada que ver con lo que tú vives adentro, entonces yo creo que hay que apoyarlos entre mujeres y espero que lo gané una mujer”, destacó.

La integrante del Team Mar se ha robado los corazones de los fanáticos del reality show. (Vix)