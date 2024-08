“¿Qué está pasando?”; Arath de la Torre dejaría LCDLF; sacan sus cosas y su esposa reacciona

Versiones en X sostienen que Arath de la Torre analiza demandar a Adrián Marcelo y la producción de LCDLFM por daño a su imagen. (@arathdelatorre)

Durante las primeras horas del martes, en redes sociales cobró fuerza el rumor de que Arath de la Torre renunció a La Casa de los Famosos México 2, y que su salida sería transmitida el miércoles, durante la Gala de Nominación. La versión ganó relevancia luego de la divulgación de videos donde integrantes del equipo Tierra descubren que las pertenencias del conductor han sido retiradas.

El domingo, Arath de la Torre tuvo una crisis emocional en la sala de eliminación, minutos después de un intenso posicionamiento con Adrián Marcelo, quien expuso presuntos problemas fiscales del presentador de Hoy. “Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir”, dijo el youtuber, insinuando que Arath evadía impuestos.

El ataque tocó fibras sensibles en Arath, quien, al ver un video de sus hijos en la sala de eliminación, rompió en llanto y renunció al proyecto.

Arath de la Torre rompió en llanto durante la Gala de Eliminación de LCDLFM tras ver un video de sus hijos. EL presentador quiso renunciar, una vez más Crédito: El 5, YouTube

¿La tercera es la vencida?

Se trató de la tercera ocasión en la que Arath de la Torre renunciaba a LCDLFM. Al igual que en los casos anteriores, el presentador argumentó que no estaba de acuerdo con el juego sucio de algunos participantes, en especial Adrián Marcelo, quien desde la segunda semana emprendió una guerra frontal contra él.

En X y TikTok ha sido ampliamente divulgado un video que registra a todos los habitantes del equipo Tierra buscando sin éxito las pertenencias de Arath. Es importante destacar que, hasta el momento, la producción no ha emitido una postura sobre los rumores.

Esposa de Arath de la Torre reacciona a los rumores

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, reaccionó a los rumores en el matutino Sale el Sol. La actriz expresó que sintió que la producción de La Casa de los Famosos expuso innecesariamente al presentador y, por ello, al igual que muchas personas en el foro, creyó que esa noche sí abandonaría el programa.

Respecto a si es verdad que Arath renunció y saldrá en la próxima gala, respondió: “Tenía mil mensajes y yo así de ‘¡¿qué está pasando?!’ Estaba viendo eso, que había la posibilidad de que Arath se pudiera ir y la verdad no sé. No me han dicho nada (la producción), imagino que yo ya sabría”, dijo Susy Lu. Independientemente de la decisión que tome el conductor, ella desearía que él supiera que el público lo respalda para continuar en el programa.

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, se ‘quiebra’ ante fuerte crisis y llanto de Arath de la torre por ataque de Adrian Marcelo Credito: @AshtarCD

Posible demanda contra Adrián Marcelo y LCDLFM

El rumor de la renuncia de Arath de la Torre al reality show surgió paralelamente a reportes de una posible demanda contra Adrián Marcelo y la producción de La Casa de los Famosos México. Espectadores que siguen el 24/7 difundieron que el youtuber regiomontano externó su preocupación por una posible demanda de parte de Arath por difamación.

Cabe destacar que el domingo, después de la eliminación de Sabine Moussier, Arath de la Torre hizo un comentario que fue interpretado por seguidores del programa como una amenaza contra Adrián Marcelo: “Lo que le viene al cabr**, lo que le viene, cabr**. Está más a salvo aquí que allá afuera. Hay todo un movimiento”, dijo durante una charla con Mario Bezares y Gala Montes.

Arath sí empacó, pero cambió de opinión

Por otra parte, diversas fuentes en X informan que Arath de la Torre estaría molesto con la producción por tener una actitud laxa ante los ataques de Adrián Marcelo, quien usó información del exterior para atacarlo en el posicionamiento. Usar información que no se genere dentro de la casa está prohibido por el reglamento del reality show.

Al margen de la controversia en el exterior, esta mañana Arath de la Torre tuvo un comportamiento particularmente errático. Luego de hacer bromas a las cámaras, salió al patio y le envío un mensaje a sus hijos: “Hijos, les voy a seguir dando esta lección de seguir adelante, de somos más los buenos. Siempre se los he dicho, aquí y en la vida hay que tener mucho cuidado de lo que uno dice, eso lo he aprendido con el tiempo. Voy a seguir adelante, hasta donde la gente quiera”, expresó.

En medio de rumores de su salida de LCDLFM, Arath de la Torre desempacó su maleta, lo que ha sido interpretado como que cambió de opinión Crédito: VIX