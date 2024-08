David Aguilar, titular de la Profeco, reacciona a la denuncia por acoso sexual en su contra: “No hubo elementos”

David Aguilar Romero es titular de la Profeco desde octubre de 2023. (X @NOESISmx)

En la conferencia matutina del 26 de agosto, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, habló brevemente sobre la denuncia que pesa en su contra por presuntos actos de acoso sexual y laboral.

Al ser cuestionado por una reportera al respecto, Aguilar mencionó que el 28 de junio de 2024 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un dictamen de la investigación, el cual señalaba que “no hay elementos, no los hubo, para determinar que se habían afectado los derechos humanos de la persona que promovió dicha acusación”.

La denunciante, Giovanna Salem, compartió previamente un video en el que señalaba que la CNDH la habría revictimizado durante el desarrollo de la investigación.

“Supuestamente, en este dictamen dicen que yo me negué a hacerme una prueba pericial psicológica, pues entonces yo le exijo a la supuesta servidora que estaba llevando el caso, que a mí no se me informó nada, que demuestre con evidencias que había un caso abierto, porque en la llamada que yo recibí ella me dijo que no había elementos para poder tener un caso. Y también quiero que me demuestre que yo me negué a hacerme una supuesta prueba pericial”, expuso Salem en una grabación con fecha del 16 de agosto.

Por su parte, en la conferencia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Aguilar Romero reconoció estar enterado de que también existe una investigación en curso por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“A eso yo debo de comentar que yo he estado antes, ahora y después totalmente dispuesto para que de manera inmediata yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite de la misma manera, como también yo he tomado las medidas convenientes a través de un despacho externo para realizar lo que a derecho corresponde en mi caso”, manifestó el titular de la Profeco.

Información en desarrollo...