Regreso de Oasis revive POLÉMICA entrevista de Noel Gallagher: “Si volviera no lo estaría anunciando en la TV mexicana”

“Si Oasis volviera no lo estaría anunciando en la televisión mexicana”, dijo Noel Gallagher durante una incómoda entrevista para el canal Telehit. (YouTube)

A 15 años de una pelea en París que se llenó de misticismo con el paso del tiempo, definitivamente, tal vez, Oasis regresará a los escenarios. The Times and The Sunday Times, The Sun y varios medios internacionales han reportaron las primeras horas de este domingo una noticia que los fanáticos de la agrupación fundada en Manchester han esperado por más de una década: la reconciliación de Noel y Liam Gallagher.

“Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua se mantiene, darán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025″, se lee en una extensa columna de Jonathan Dean.

A diferencia de rumores que surgieron en el pasado, Liam Gallagher se ha encargado de alimentar el interés por el reencuentro. En ‘X’, su red social preferida, reaccionó a la publicación del diario con un mensaje un tan irónico: “nos vemos en primera fila”.

La separación de oasis

En agosto de 2009, un año después del lanzamiento del álbum Dig Out Your Soul Tour, Oasis tuvo un abrupto final. Noel y Liam Gallagher tuvieron una enésima discusión previo a ofrecer un concierto en el Festival de Rock en Sein. A diferencia de otros altercados, no hubo una pronta reconciliación y el mayor de los hermanos tomó la decisión de dejar la banda.

Liam Gallagher, empujado por su ego, tomó la decisión de seguir adelante con una versión descafeinada de Oasis, a la que llamó Beady Eye.

Para ese entonces, Oasis era el vestigio de un estilo musical que había perdido vigencia y originalidad 12 años antes, cuando Blur y The Verve sepultaron el britpop con el lanzamiento de sus álbumes Blur y Urban Hymns, considerados un punto de quiebre y el último gran disco del género.

En 2012, dos años después de la separación, Noel Gallagher había formado High Flying Birds, agrupación con la que lanzó un disco homónimo que fue aclamado por los fans y la crítica especializada, que lo definió como musicalmente más redondo que las últimas producciones de Oasis.

Como parte de la gira promocional en Ciudad de México, Noel concedió una entrevista a Claudio Rodríguez, entonces presentador de Telehit, la cual es recordada por el hastío del creador de himnos como “Live Forever”, “Slide Away”, Don’t Look Back in Anger” y la banda sonora de toda una generación, “Wonderwall”.

En agosto de 2009, un año después del lanzamiento del álbum Dig Out Your Soul Tour, Oasis tuvo un abrupto fina. (Photo by Brian Rasic/Getty Images)

El desaire de Noel Gallagher

En medio del furor que ha causado la probable reunión de Oasis con la alineación que grabó el aclamado disco (What’s The Story) Morning Glory?, fans en México han recordado la controvertida entrevista de Noel Gallagher para Telehit.

En YouTube, el video original ha tenido un pico de visualizaciones luego de los reportes de medios estadounidenses e ingleses. Durante esa charla, Claudio Rodríguez hizo una última pregunta que respondía a un interés genuino: “¿Te ves haciendo algo con Oasis otra vez?”

Fiel a su estilo, Noel Gallagher no disimuló ni un poco la molestia que le causaba la pregunta. “No es personal, pero resiento que me hagan esa pregunta cada vez que doy una maldita entrevista porque, sabes, se acabó. Y si alguna vez (Oasis) regresara no lo estaría anunciando en la televisión mexicana”.

Pese a que la entrevista duró cerca de 20 minutos, ese fragmento se quedó alojado en la memoria colectiva y persiguió a Claudio Rodríguez, quien nunca pudo disociarse de ella.

En 2023, en entrevista para el canal de YouTube de Javier Paniagua, el comunicador habló de ese momento icónico de la televisión mexicana. “El último minuto y medio de esa entrevista decido hacerle preguntas de Oasis”, recordó Rodríguez, quien destacó que sus fans le cuestionan que no incluya a Noel Gallagher en su lista de artistas “mamones”.

“Noel Gallagher no se portó mamón, él tiene un personaje muy claro cuando se prende la cámara y te hace partícipe y cómplice a ti, como entrevistador, del desmadre que está echando”.

El comunicador explicó que anticipaba que el guitarrista se molestaría, por eso decidió hacer dos preguntas sobre Oasis al final de la entrevista. Según Claudio Rodríguez, no se arrepiente de su decisión, debido a que su osadía derivó en un momento televisivo que le dio la vuelta al mundo y que es recordado cada vez que surgen rumores sobre un posible reencuentro de la agrupación inglesa, definitivamente, tal vez, el mayor mito a la fuerza de los años 90.

El mundo espera un pronunciamiento de Noel Gallagher en medio de rumores de una reunión de Oasis.(@coronacapital)