Benjamín Serment, hijo cineastas asesinados, asegura que sólo quería robarlos; cómplice lo contradice

Pamela Soto y Benjamín Serment fueron condenados por el crimen. (FGJCDMX)

A ocho años del asesinato de León Serment Guerrero y Adriana Rosique, reconocidos director y productora de cine mexicanos, respectivamente, el caso ha vuelto a tomar relevancia ya que hace siete años cuando ocurrió el crimen su hijo Benjamín negó completamente su participación, pero en una reciente entrevista cambió de versión, aceptó que participó aunque dijo que sólo quería robarlos.

El pasado 22 de agosto de 2024, la activista Saskia Niño de Rivera estrenó un nuevo capítulo de su podcast Penitencia, conocido por darle voz a personas privadas de la libertad cuyos casos han sido polémicos o retomados por los medios de comunicación.

El invitado de esta ocasión fue Benjamín Serment Rosique, hijo del matrimonio entre León y Adriana que fue señalado por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México como el autor intelectual del crimen.

Y es que, aunque las autoridades capitalinas determinaron que el joven ordenó el asesinato de sus padres para cobrar el seguro de vida de ambos ―con quienes aceptó no tener una buena relación―, en días recientes aseguró que el plan no era quitarles la vida, sino cometer un “simple” robo y que la idea fue de su novia.

“Me declaré confeso por una razón meramente jurídica”, declaró.

Benjamín Serment en entrevista con Saskia Niño de Rivera. (YouTube: Penitencia)

Una salida

De acuerdo con las recientes declaraciones de Benjamin Serment, el plan de robar dinero a sus padres fue idea de su novia, Pamela Soto Miranda, a quienes León y Adriana no querían ni aprobaban, incluso señaló que le prohibieron verla y previamente había declarado que una noche antes del crimen de su padre había tenido una discusión con ellos que escaló a los golpes, evidenció el entonces fiscal de la CDMX, Rodolfo Ríos, según una de las declaraciones del propio hijo parricida.

“Cuando ellos se enteran que estoy viviendo con ella me ponen a elegir: es ella, te pones a trabajar y pones tu casa; o la dejas y te regresas a vivir con nosotros. (...) Perderla me aterraba, pero sabía que no podía darme el lujo, sostenerla sin haber terminado la universidad, y es cuando a ella se le ocurre la maravillosa idea de robarles”, relató.

Según reveló, su intención era buscar una salida a una presunta depresión que comenzó a atravesar tras la muerte de su abuelo paterno, pero el asunto se le “salió de las manos” cuando Pamela consigue a dos personas para cometer el crimen: Alejandro Domínguez Hernández, expolicía de la Ciudad de México, y Sarahí Navarrete, novia de este último.

“Estas personas eran secuestradores y yo le decía que no, que tenía miedo y que mejor buscáramos otro medio”, agregó.

Alejandro Domínguez y Sarahí Navarrete, minutos antes de atacar a León Serment. (Fiscalía de la CDMX)

Cómplice de Benjamín tumba sus declaraciones

Tras entrevistar al hijo de Serment y Rosique, Niño de Rivera mostró un adelanto de la reveladora entrevista que tuvo con Alejandro Domínguez, cómplice de Benjamín y autor material de los crímenes donde contrasta totalmente con la versión de Benjamín.

Aunque la entrevista será estrenada a través de Penitencia este martes 27 de agosto a las 8 am (hr CDMX), la activista adelantó un fragmento en el que Domínguez asegura que Benjamín desde el inicio planeó el asesinato de sus padres.

―”Benjamín dice que fue un robo”, expresa Saskia.

―”No, pues la verdad no, hay que ser honestos. La finalidad no era un robo, era quitarle la vida a sus papás”, asegura.

El hombre también confiesa que, tras conversar con su novia, llegaron a la conclusión de que no tenía caso llegar al juicio, por lo que deciden declarase culpables.

Cabe destacar que, tras realizar la investigación correspondiente de ambos asesinatos, la PGJCDMX determinó que Benjamín había incurrido en múltiples contradicciones, por lo que finalmente comenzó a ser investigado como sospechoso.

Datos clave del crimen

El cineasta León Serment Guerrero , autor de documentales como Virgen de Guadalupe, entre la fe y la razón (2002) y Maquío: La fuerza de un ideal (2003), falleció la tarde del 27 de agosto de 2016.

La primera línea de investigación refirió que fue asaltado por dos hombres con arma blanca, luego de haber acompañado a su esposa a tomar un taxi junto a su hijo.

Las autoridades identificaron que, al momento del ataque, Benjamín solo se tiró al suelo, resultando ileso. León recibió 47 puñaladas, 12 de ellas mortales.

El 19 de septiembre de 2016, se reportó la muerte de Adriana Rosique, quien presuntamente había cometido suicidio. Su cuerpo fue hallado colgado del barandal de su vivienda.

Días más tarde, el entonces fiscal de la CDMX, Rodolfo Ríos, da a conocer que León no murió a causa de un intento de robo, ni Adriana cometió suicidio, ya que se comprobó la participación de Benjamín en los mensajes de texto de su teléfono.

Las autoridades informan que Benjamín y su pareja sentimental ofrecieron 200 mil pesos a los homicidas.

El 18 de octubre de 2017, luego de declararse culpables, ambos reciben una sentencia de 33 años en prisión.