Gobierno de CDMX publica decreto para tipificar transfeminicidio como delito: éstas son las sanciones

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, publicó esta mañana el decreto que hace oficial la tipificación del transfeminicidio como un delito en el Código Penal de la capital del país, a poco más de dos meses de que el Congreso local aprobó la Ley Paola Buenrostro, impulsada por la activista Kenya Cuevas y el diputado de Morena, Temístocles Villanueva.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, celebró la aprobación de la reforma y su publicación en la Gaceta Oficial, afirmando que con ello se demuestra que su administración apoya la causa y “cumple su parte”.

En la presentación de la publicación del decreto, el mandatario capitalino afirmó que con el documento no solo se hace oficial el delito y sus sanciones, sino que se envía el mensaje de que en la Ciudad de México no será tolerada la violencia contra las mujeres trans.

“Estamos en la causa y cumplimos nuestra parte. Aquí está la publicación de la Gaceta de hoy, donde aparece la reforma para incorporar el delito de transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad e México, se publicó este viernes luego de su aprobación en el Congreso y con ello no solo se hace una reforma formal si no que se envía un mensaje claro a la sociedad: la violencia contra las mujeres trans no será tolerada en al Ciudad de México”, puntualizó.

Asimismo, destacó que con la Ley Paola Buenrostro no solo se reforma el Código Penal, sino que también se modifican varios artículos del Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

¿Qué se define como transfeminicidio?

De acuerdo con el decreto, se define como transfeminicidio al asesinato de una mujer trans o persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género, por razón de identidad de género o expresión de género.

¿Cómo se sancionará el transfeminicidio en CDMX?

El jefe de Gobierno destacó que el delito de transfeminicidio tendrá una sanción mayor a la que actualmente está vigente para el homicidio y el homicidio calificado, ya que estos dos últimos se castigan con una pena de ocho a 20 años de prisión y de 20 a 50 años, respectivamente.

Mientras que el transfeminicidio será sancionado con una pena de 35 a 70 años de prisión y se agravará cuando la víctima presente señales de saña, tenga algún vínculo familiar con su asesino, sea menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad; así como en el caso de que haya sido atacada por más de dos personas o haya recibido amenazas relacionadas a su identidad de género, entre otras circunstancias.

“Hay un punto clave que es la sanción, el homicidio se castiga de acuerdo con el código penal con una pena que va de ocho a 20 años de prisión, el homicidio calificado es el que tienen agravantes se castiga con una pena que va de 20 a 50 años de prisión, el transfeminicidio se castigará con una pena que va de 35 a 70 años de prisión, es decir, la pena, la sanción es mucho mayor.

“Pero se podrá agravar en una tercera parte más de la sanción prevista cuando la víctima presente señales de saña, cuando el delito sea cometido en el contexto de trabajo sexual, cuando sea cometido por dos o más personas, en presencia de una o más personas con las que la víctima tenga un vínculo de parentesco, cuando la víctima sea menor de edad, adolescente, persona con discapacidad o adulta mayor, cuando la víctima sea una persona en situación de calle y cuando la víctima haya recibido amenazas de muerte relacionadas a su identidad de género, ya sea de forma presencial o en línea”, concluyó.