“Cuando tengan pruebas que las muestren”; Mariana Echeverría reta a Chisme No Like tras vincularla a muerte de un menor de edad

El programa de los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani también vinculó a Mariana Echeverría con fallecimiento de dos adolescentes, también en Pachuca. (@marianaecheve)

Mariana Echeverría, hasta ahora la habitante más repudiada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2, está en el ojo del huracán nuevamente. Esta vez, no por sus acciones dentro del reality show, sino por las serias acusaciones que medios como Chisme No Like y Kadri Paparazzi han lanzado en su contra, vinculándola con la muerte de un joven en un trágico incidente relacionado con un juego de ruleta rusa.

Echeverría, quien ha sido el centro de varias polémicas en los últimos meses, enfrenta una de las acusaciones más delicadas de su carrera. Sin embargo, lejos de permanecer en silencio, la conductora ha salido al paso de estas afirmaciones, desafiando abiertamente a los medios que la señalan.

El origen de la controversia

Durante una emisión de Chisme No Like, de los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani, se presentó testimonios que supuestamente relacionan a Mariana con la muerte de un joven durante una fiesta en Real del Monte, Hidalgo. De acuerdo con una fuente anónima, la conductora y varios futbolistas habrían estado presentes en el momento en que un adolescente falleció mientras jugaba a la ruleta rusa. “Estaban jugando a eso cuando un niño dejó de vivir. Le tocó el balazo”, relató el testigo.

Esta información fue replicada por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, que aseguró haber intentado entrevistar a Echeverría al respecto tras su salida del programa Hoy, donde la conductora había acudido a disculparse con el público por las declaraciones que realizó durante La Casa de los Famosos.

La conductora fue confrontada por Andrea Escalona, Galilea Montijo y Andrea Legarreta por divulgar rumores falsos sobre el ambiente laboral en el matutino. (@marianaecheve)

La respuesta de Mariana: “Cuando tengan pruebas, que las muestren”

A la salida de Televisa, Mariana Echeverría fue interceptada por un reportero de Kadri Paparazzi, quien no dudó en preguntarle directamente sobre las acusaciones que la relacionan con la muerte del joven. Visiblemente incómoda, Mariana respondió: “¿En la qué?”, al escuchar la pregunta sobre su presunta participación en un juego de ruleta rusa. Tras la insistencia del periodista, quien mencionó que un testigo aseguraba haberla visto en la fiesta, Echeverría solo respondió: “Ay, no manches” y continuó su camino hacia su camioneta.

Ante la gravedad de las acusaciones, Mariana lanzó un contundente reto a los medios que la están señalando: “Cuando tengan pruebas que las muestren, no inventen”. Esta breve pero clara declaración fue interpretada como un desafío directo a quienes han difundido la información, exigiendo evidencias concretas antes de emitir juicios o especulaciones sobre su pasado.

En una reciente emisión de Chisme No Like, el programa presentó una investigación que vincula a Mariana Echeverría con la muerte de un menor de edad. (Chisme No Like 7 YouTube)

¿Qué ocurrió en la fiesta de Real del Monte?

Según los informes de Chisme No Like, el trágico incidente ocurrió durante una fiesta a la que asistieron varios futbolistas y amigos cercanos, entre ellos Mariana Echeverría. La versión presentada por los testigos sugiere que lo que comenzó como un inocente juego de puntería, terminó en una tragedia cuando uno de los asistentes murió de un disparo. “Era muy ‘bully’ Mariana. Ella pone esa clase de jueguitos y fallece el niño”, señaló uno de los testimonios.

La testigo también afirmó que, tras el fallecimiento del joven, la versión oficial presentada fue que el tiro había sido un accidente. Sin embargo, según ella, la realidad era otra: “Después del velorio, se empezó a correr la voz de que fue un juego de ruleta rusa organizado por Mariana Echeverría”.

El programa aclaró que toda la información presentada es “supuesta y alegada” por los testigos, pidiendo no emitir un juicio definitivo sobre Mariana hasta que se presenten pruebas contundentes.

Días antes, el programa transmitió testimonios de dos fuentes anónimas que vinculan a Mariana Echeverría y a su hermana Ximena, con la muerte de dos jóvenes, también en Pachuca.

El impacto en la carrera de Mariana Echeverría

A pesar de los intentos de Mariana Echeverría por distanciarse de estas acusaciones, el impacto mediático ha sido notable. En las redes sociales, los usuarios han comentado ampliamente sobre el caso, algunos defendiendo a la conductora y otros cuestionando su inocencia.

Por otro lado, su reciente aparición en el programa Hoy, donde fue recibida por conductores como Galilea Montijo y Andrea Legarreta, también ha sido objeto de debate. Algunos televidentes consideran que la entrevista fue una especie de humillación para Echeverría, dado el tenso ambiente que se vivió en el set. Sin embargo, Mariana minimizó la situación, afirmando: “Ellos tienen a integrantes del programa dentro del reality, ni modo, me tenía que aguantar un poco”.