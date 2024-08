Luis Enrique Guzmán reveló que un comentario de Mayela Laguna le hizo sospechar que Apolo no es su hijo

La vida privada de Luis Enrique no ha estado exenta de las polémicas y controversias con sus hijos y relaciones amorosas. Foto: Jovani Pérez

Después de más de un año de confrontaciones legales, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna acudieron el pasado lunes 19 de agosto al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México para someterse a pruebas de paternidad.

Estas pruebas buscan determinar si el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán es el padre biológico de Apolo, un niño de cuatro años que Guzmán habría procreado con Laguna.

Este evento es una etapa crucial en la disputa judicial. La controversia comenzó cuando Luis Enrique Guzmán, representado por sus abogados, alegó que una prueba de ADN previa demostraba que no era el padre de Apolo. Sin embargo, Mayela Laguna rechazó la validez de esa prueba, lo que llevó al juez a ordenar nuevas pruebas genéticas bajo supervisión judicial.

El pasado lunes, Laguna fue la primera en llegar al INCIFO a las 9 de la mañana. En un breve encuentro con los medios, se mostró tranquila y afirmó no estar nerviosa, mencionando que el proceso se extendería por dos días. No obstante, su actitud cambió al salir aproximadamente dos horas después, cuando manifestó su desagrado a los periodistas presentes.

El pequeño Apolo nació en 2019 (Crédito: Cuartoscuro / Facebook Mayela Laguna)

El juez encargado del caso ordenó que se realizaran dos pruebas periciales, llevadas a cabo por dos peritos distintos, para asegurar la precisión del resultado. Sin embargo, cuestiones como la sobrecarga de trabajo en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México han impactado el desarrollo del procedimiento.

Luis Enrique Guzmán, al salir del primer día de pruebas, declaró: “Es mi vida privada. Respétenme y déjenme en paz. No tengo nada qué decir. Ya se hizo la prueba. Mañana hay otra prueba. Habrá dos días de prueba. Así lo pidió ella. Yo estoy bien y no tengo nada qué decir”.

Luis Enrique Guzmán no desea la custodia de Apolo, de cuatro años (Foto: Instagram)

Ahora, este martes 20 de agosto, durante su segunda toma de muestra en el INCIFO, Luis Enrique Guzmán fue cuestionado sobre el momento en que comenzó a sospechar que el menor no es su hijo.

Según el productor musical, sus sospechas iniciaron por un comentario de Mayela estando embarazada.

“(Me dijo) que no era mío. Yo de ahí puse ‘2+2′ y entendí cómo fue su mecanismo y cuándo realmente empezó la historia, ¿no? Ella ya embarazada me fue a buscar a mí y ese es el principio de la historia”

“El momento en que tuvimos esta conversación acalorada, en que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío y entonces yo dije ‘bueno, lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad y así lo hice”, prueba que se hizo hace alrededor de un año.

Según Luis Enrique Guzmán, las fechas de embarazo de Mayela "no cuadran" (Instagram: @luisenriquegp)

Luis Enrique dijo que “las fechas no cuadraron” cuando se enteró del embarazo de su entonces pareja.

“(Las fechas) cuadraron para ella porque resulta que nació sietemesino, y no era sietemesino, son cosas que ya lo contará la historia. Justo en ese momento fue cuando yo decidí hacerme la prueba, nada más que pasaron unos días porque yo hice una prueba que en el laboratorio no la supieron manejar... y yo ya decidí hacerla por otro lado”.

Conforme avanzan las pruebas, las tensiones evidencian la magnitud de la disputa entre ambos personajes. Por el momento, se espera que los peritos designados presenten sus análisis y resultados en los próximos días, lo cual podría definir el futuro legal y personal de los involucrados.