“¿Y el mensaje?”: falla prueba de nuevo sistema de alerta sísmica; usuarios no recibieron el SMS

Pese a la campaña de información por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el gobierno del Estado de México y de la Ciudad de México, cientos de usuarios se quejaron en redes sociales que no recibieron el mensaje vía SMS como se tenía previsto a las 11:00 horas, como parte de las pruebas de un nuevo sistema de alertamiento.

A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron su disgusto y preguntaban a otros si habían recibido la alerta sísmica que las autoridades advirtieron ocurriría hoy, sin embargo, en su gran mayoría la respuesta fue negativa o de burla ante la falla de la prueba.

Incluso hubo usuarios que se quejaron que la red de altavoces de la Ciudad de México no se activaron, pese a que el gobierno de la capital informó que este sistema no sería activado como en otros simulacros. Hasta el momento de esta publicación no se ha emitido un posicionamiento sobre lo que pudo ocurrir.

¿Cómo se supone que sería el simulacro?

La CNPC informó que este lunes 19 de agosto se llevaría a cabo una prueba de un nuevo sistema de alertamiento en teléfonos celulares a través de un sistema Cellbroadcast, que tendría el objetivo de incrementar el número de personas que sean advertidas cuando este por ocurrir un fenómeno telúrico.

La alerta únicamente se enviaría a los dispositivos de la Ciudad de México y el Estado de México, y sería mediante un mensaje SMS en que los usuarios recibirían el alertamiento previo a que sea perceptible un sismo, según el simulacro.

Debido a que el propósito de este nuevo sistema es alcanzar la mayor cantidad de población posible, se optó porque fuera mediante un SMS, pues no es necesaria una conexión a internet, descargar aplicaciones o pagar una membresía para mantenerte informado.

Las autoridades advirtieron que el sistema de altavoces del sistema de alertamiento no se activaría en esta ocasión, pues buscan corroborar el funcionamiento de este sistema y así progresivamente implementarlo en los diferentes estados de la República mexicana.

“Nosotros tenemos que tener la garantía de 100% de que este nuevo sistema de alertamiento para toda la República tiene que estar habilitado al 100%”, dijo Laura Velázquez titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en conferencia de prensa.

