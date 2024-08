Lista de famosos LGBT+ que no apoyan a Ricardo Peralta tras polémica en La Casa de los Famosos: “No nos representas” (Fotos: ViX)

Artistas de televisión y redes sociales que pertenecen abiertamente a la comunidad LGBT+ comienzan a darle la espalda a Ricardo Peralta tras acusar a Arath de la Torre de ‘homofóbico’ y no convencer al público con sus argumentos, pues aunque el fuerte encontronazo dividió bandos, más de uno considera que el influencer navega con la bandera a su favor como estrategia e interés personal, no presentando los principios y valores del movimiento.

Aunque estrellas de Televisa ya han salido a defender a su colega de televisora, como Andrea Legarreta, Tania Rincón y Shanik Berman, la lista de luminarias LGBT+ han generado aún mayor revuelo, pues aunque se esperaba que la comunidad de la diversidad sexual e identidad de género lo apoyara, sus palabras han generado todo lo contrario.

Wendy Guevara

Wendy Guevara ha tomado partido en la reciente controversia entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre, brindando su respaldo a este último. A través de sus historias de Instagram, Guevara, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, expresó su apoyo a De la Torre tras ser acusado de homofobia por Peralta.

“Yo conozco a Arath de La Torre, cuando yo lo veo, él me abraza, de esos abrazos sinceros, de verdad, me da mi besito. Súper buena onda, súper lindo. Si él fuera homofóbico créanme que ni me saludara. Arath es un súper hombre, no entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal. Todos los que conocemos a Arath sabemos que es bueno”.

Maca Carriedo

“Un gran compañero siempre, respetuoso siempre, empático siempre Arath de la Torre. Y ustedes si quieren defender una bandera no usen a su comunidad para voltear las cosas”.

Roberto Carlo

“No, Ricardo. Esa carta no. Lo hubieras hablado en privado con él para preguntarle de dónde vino el comentario o quizá orientarlo si lo sentiste así. Pero guardarla en el momento más álgido del juego, es delicado”.

Polo Morín

“NO Ricardo, así NO”.

Kunno

“Quiere llorar, quiere llorar. Que va a hacer Topecillo cuando se de cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él. Tenemos que admitir que si alguien critica tu forma de vestir, yo que en un momento me llegué a vestir bastante cuestionable y peculiar, o sea es un consejo. Tómalo o déjalo bebé, el consejo es para ti, no para toda una comunidad que además dijiste que no ibas a utilizar como tu bandera, ¿olvídaste lo que dijiste cuando entraste a La Casa de los Famosos? Me encantó que Arath dijera ‘No eres Wendy’, gracias por decirle lo que todo México quería decirle”.

Ricardo Peralta protagonizó uno de los posicionamientos más fuertes dentro de La Casa de los Famosos México 2 Crédito: TikTok/@kunno

Burrita Burrona

“Arath te queremos sabemos la verdad”.

Rubén Kuri

“Qué temple, qué manera de poner en su lugar…..”.