Tiktoker belga confirma que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano; esto vivió en su país

La creadora de contenido aseguró que le decepciona cómo mexicanos no se apoyan entre sí en el extranjero. (TikTok / Soy Kim La belga)

En un reciente video viral, la tiktoker de nacionalidad belga Kim Poti ha puesto de manifiesto una problemática que afecta a la comunidad mexicana en el extranjero: la falta de apoyo y la discriminación entre compatriotas.

La joven compartió su experiencia en un grupo de mexicanos en Bélgica, al que decidió salir debido a la toxicidad de sus integrantes.

“Habrá algo más desagradable que los mexicanos en el exterior que creen que el sol no brilla para todos. Estoy en un grupo de mexicanos en Bélgica y me salí porque antes vi cómo era super tóxica la gente, al igual como en otros grupos en Canadá cuando vivía ahí”, denunció Poti, destacando que esta situación no es exclusiva de un solo país.

La tiktoker también hizo hincapié en la actitud despectiva y la falta de empatía que percibió entre los miembros del grupo. “Y si alguien pregunta algo, o que haga un comentario, se burlan de la persona, la hacen menos porque acaba de llegar y es lo peor que le ha pasado tener tantos migrantes en el país, o sea es en serio hay más discriminación de los mexicanos entre ellos que con otra gente”, afirmó.

Ochoa cuando jugaba en Bélgica siendo apoyado por un seguidor mexicano.

Este comportamiento, según Poti, es especialmente paradójico considerando que muchos de estos migrantes han pasado por situaciones similares al llegar a un nuevo país. “Y yo me pregunto; ‘¿por qué hacen eso?’ si ustedes también pasaron por eso, y estás aportando al país, ¿por qué los demás no lo harían? Se me hace súper loco ver, si la mayoría de los mexicanos están en las buenas y en las malas, pero hay otro sector que le encanta hundir a los demás mexicanos al estar fuera de México”, concluyó.

La denuncia de Poti ha generado un debate en redes sociales sobre la necesidad de mayor solidaridad y apoyo entre los mexicanos en el extranjero. Este fenómeno no solo se limita a Bélgica; en diversos foros y grupos de mexicanos en diferentes partes del mundo, se han reportado situaciones similares donde la falta de empatía y la competitividad destructiva prevalecen.

Para muchos migrantes, el apoyo de la comunidad puede ser un factor crucial para adaptarse y prosperar en un nuevo entorno. Sin embargo, la experiencia de Poti resalta una realidad menos alentadora, donde la discriminación y la falta de apoyo entre compatriotas pueden convertirse en un obstáculo adicional.