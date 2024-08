Qué dice la canción “Mexicola” de Queens of the Stone Age sobre México

La banda surgió en 1997 tras la desintegración de Kyuss, anterior banda de Josh Homme. Actualmente también es conocida por sus siglas QOTSA para no mencionar el nombre completo. (Reuters)

“El sol poniente trata manos de oro, hay ojos de terciopelo en México. Sólo una caída y todo lo que ella dijo era verdad. Habla en lenguas, habla en mentiras”. Así comienza la letra de Mexicola, una canción interpretada por Queens of the Stone Age, escrita por Josh Homme, vocalista del grupo.

Este tema forma parte del primer álbum de la banda cuya grabación fue realizada por Loosegroove Records, un sello discográfico fundado por Stone Gossard, guitarrista de Pearl Jam.

Entre los diferentes subgéneros presentes en el disco está el rock alternativo, desértico, heavy metal, hard rock, psicodélico y metal alternativo, de acuerdo con la información que comparten diferentes medios, entre ellos, Los Angeles Times.

¿Qué dice la letra de Mexicola?

Desde la creación de la banda, la alineación ha sufrido cambios, a excepción de su fundador Josh Homme.

Anteriormente México era visto como un lugar exótico para los extranjeros y múltiples artistas hacían alusión al país en sus temas, como Paul McCartney, quien menciona en “The Back Seat of my Car” (El asiento trasero de mi carro) un viaje a manera de escape juvenil con su novia.

En el caso de Queens of the Stone Age, la letra es más gráfica pues habla de la vida con todos sus matices, desde la fugacidad que tiene, la violencia, e incluso hace algunas analogías con juegos de azar, menciona que la muerte es inevitable y está fuera de nuestro control.

A continuación la letra completa en inglés y español:

Setting sun deals hands of gold / El sol poniente trata manos de oro

There’s velvet eyes in Mexico / Hay ojos de terciopelo en México

Drooling livers, born to die / Hígados babeantes, nacidos para morir

It’s a wonder that those guns don’t point at you / Es un milagro que esas armas no te apunten

Keep sayin’ you won’t live forever / Sigue diciendo que no vivirás para siempre

Keep sayin’ go on, keep sayin’ go on / Sigue diciendo continúa, sigue diciendo continúa

Keep sayin’ you won’t live forever / Sigue diciendo que no vivirás para siempre

Point and shoot, I know just what you mean / Apunta y dispara, sé exactamente lo que quieres decir

In a world that’s full of shit and gasoline, babe / En un mundo lleno de mierda y gasolina, nena

One dog’s dead, one’s on the phone, just leave a lung or leave it alone / Un perro está muerto, otro está hablando por teléfono, solo deja un pulmón o déjalo en paz

It’s that same old song again, I hate it ‘cause it’s true / Es la misma vieja canción otra vez, la odio porque es verdad

Keep sayin’ you won’t live forever / Sigue diciendo que no vivirás para siempre

Keep sayin’ go on, keep sayin’ go on / Sigue diciendo continúa, sigue diciendo continúa

Keep sayin’ you won’t live forever / Sigue diciendo que no vivirás para siempre

Queens of the Stone Age a través de los años

Queens Of The Stone Age se presentó en múltiples ocasiones en México y visitarán la CDMX el 17 de noviembre. (Reuters)

El grupo se formó en Seattle dos años después de la desintegración de Kyuss, la banda anterior de Josh Homme. Todo empezó cuando el guitarrista y cantante contactó a Nick Oliveri y Alfredo Hernández con quienes lanzó algunos demos bajo el nombre de “Gamma Ray”, pero como en Alemania ya existía esa agrupación por lo que se convirtieron en Queens of the Stone Age.

La agrupación no conserva la alineación original pues en 2002 se integró como guitarrista Troy Van Leeuwen pero anteriormente estaba Mark Lanegan, quien falleció en 2022; Dave Grohl, cantante y guitarrista de Foo Fighters; Nick Oliveri, quien fue expulsado en 2004 por ser agresivo con el público y por acusaciones de violencia doméstica; Alain Johannes, Alfredo Hernández, Joey Castillo y Natasha Shneider, quien falleció en 2008.