Sabine Moussier selecciono al integrante salvado en La Casa de los famosos México

Hace unas horas Sabine tomó una decisión y salvó a uno de los cinco nominados/ (Especial Infobae Jovani Pérez)

Hace unas horas Sabine tomó una decisión y salvó a uno de los cinco nominados que estaban puestos en la placa de La Casa de los Famosos México. Pese a que esta elección fue planeada por el cuarto Tierra previamente, existía la esperanza de algunos miembros del cuarto Mar por convencer a la actriz de incorporarse a su grupo.

En los últimos días una nueva historia se ha desarrollado y cocinado de forma lenta en la casa más famosa de la televisión mexicana. Sabine Moussier se ha sentido traicionada por los integrantes del cuarto Tierra. Además, se ha presentado algunas discusiones acaloradas con miembros de su equipo como Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita” y Mariana Echeverría.

Una de las últimas diferencias que se presentó entre las protagonistas del programa fue por la cocina. Como bien es sabido, Mariana Echeverría es la encargada de la cocina en la casa y al tener ella el “control” de esta zona, suele tener una actitud conflictiva con los temas relacionados a este lugar. Sabine se encontraba ayudando a preparar los alimentos y Mariana no le permitió agregarle sal a su preparación.

“Soy leal a ustedes, he hecho lo que ustedes siempre me dicen. Obediente como perro”/ (Captura de pantalla @LaCasaFamososMx)

Después de las votaciones el cuarto Mar se reunió para comentar las próximas estrategias del equipo y ahí surgió otro desacuerdo. Esto sucedió mientras la “aconsejaban” sobre su estrategia y le pedían no decir las cosas del cuarto. La villana de Televisa fue acusada por Gomita de “traición”, a lo que Sabine respondió “Soy leal a ustedes, he hecho lo que ustedes siempre me dicen. Obediente como perro”.

¿Quién fue salvada por Moussier?

Pese a que los integrantes del cuarto Mar tenían la esperanza de “reclutar” a Sabine Moussier, las cosas no parecen haber cambiado. En los días más recientes, Karime Pindter ha buscado la ayuda de la actriz y ha querido aprovechar las discusiones que ha tenido para sumarla a su equipo.

Sin embargo, las estrategias de los integrantes de Mar no funcionaron y todo terminó como fue planeado días previos. Mariana Echeverría les dijo a sus compañeros y le dio a entender a Sabine que lo mejor era salvar a Gomita y dejarla a ella en la placa de votaciones y eso fue lo que hizo.

, Mariana le dijo a Gomita que también debía de darle las gracias por haberse “sacrificado” por ella/ Mariana Echeverría. (ViX)

Después de salvar a Araceli Ordaz, Mariana le dijo a Gomita que también debía de darle las gracias por haberse “sacrificado” por ella. Esta jugada de Mar repercutirá en el resto del juego ya entre Mariana Echeverría, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares se dará a conocer al cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México.