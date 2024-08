Denisse Guerrero decepciona a fans de Belanova por decir que no tiene ganas de lanzar música: “Cada quien por su lado”

"Dulce Beat", el álbum de Belanova, supera las 200,000 unidades vendidas en México (Marlem Suárez/ Infobae México)

El regreso de Belanova a los escenarios generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes, tras una larga pausa en la carrera musical de la banda, esperaban con ansias nuevas canciones y presentaciones. Sin embargo, según declaraciones recientes de Denisse Guerrero, la icónica vocalista del grupo, el futuro inmediato de la banda no incluirá nuevos lanzamientos musicales.

El reencuentro con sus fans se produjo este año, permitiéndoles disfrutar en vivo de éxitos como Niño, Tus ojos, No me voy a morir y Rosa pastel, una canción que se ha convertido en un clásico del synth pop en español.

Durante su reciente llegada a Monterrey, Nuevo León, Denisse Guerrero fue abordada por varios medios de comunicación en el aeropuerto, que le preguntaron sobre los planes a futuro de Belanova.

A pesar del cálido recibimiento y el entusiasmo demostrado por sus seguidores, Guerrero, visiblemente desganada y hasta huraña ante los reporteros, aclaró que no hay planes a corto plazo para lanzar música inédita.

Belanova tuvo un exitoso regreso este 2023 y 2024 (Foto: Ocesa)

“Con Belanova aún no hay por el momento, a corto plazo no. La verdad es que cada quien está haciendo cosas por su lado. No estoy diciendo que nunca en la vida Belanova vuelva a hacer algo, pero por el momento no,” explicó la cantante de 44 años.

Guerrero también reveló que el regreso a los escenarios se debió principalmente a la insistencia de sus fans y no a una decisión planeada de la agrupación.

La cantante fue criticada por los internautas Crédito: Facebook@ En Perra

“La verdad yo estaba muy bien sin hacer música, no tenía ganas. Básicamente, esto es porque la gente lo estaba pidiendo y porque estoy agradecida”

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Algunos defendieron la postura de Denisse, destacando su gratitud hacia los seguidores, mientras que otros criticaron su forma de responder.

La cantante pasó ocho años alejada de la banda y en bajo perfil (Instagram/ @denisseguerreroofficial)

En redes sociales se leyeron comentarios de apoyo como: “Denisse ama a sus fans y es bien agradecida! Sólo nunca le ha gustado la prensa” y “Pues muy agradecidos de que lo hayan hecho por sus fans, aunque tengan otros proyectos, se dieron el tiempo para un reencuentro, “Pues con sus fans siempre ha sido bien linda, nunca nos hace caras, siempre te abraza y te sonríe”.

Por otro lado, hubo quienes manifestaron su desacuerdo y desaprobación, mencionando:

“Yo digo que pensó que iba a seguir estando dentro de los más top, pero pues no lo logró y por eso dijo eso, ya no va a regresar a cambiar”, “Que le avise a su cara que está muy contenta”, “Nada que ver ella con sus canciones, “Definitivamente de ahora en adelante cada que escuche una canción suya recordaré esta entrevista”, “Hoy me desperté con menos actitud que mi comadre Denisse”, “Ya brilló, ya disfrutó su éxito y ahora solo lo hace por su público, bastante centrada y con los pies en la tierra, ya no busca la fama”.

La gira de Belanova sólo ha sido "para agradecer" a los fans (Belanova)

Al parecer, este reencuentro donde interpretan sus grandes éxitos no garantiza una continuidad en la producción musical de Belanova. A pesar de la gratitud expresada por Denisse Guerrero, el futuro creativo de la banda sigue siendo incierto, al menos por ahora.