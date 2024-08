Azalia ‘La Negra’ de Big Brother exige expulsión de Adrián Marcelo: “Marihuano misógino y basura”

Azalia Ojeda no ha ocultado su aversión hacia Adrián Marcelo (Foto: Instagram)

La casa de los famosos México se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y conforme va avanzando la competencia, las alianzas, estrategias y el ambiente al interior del programa van cambiando.

Uno de los habitantes que más ha llamado la atención por su forma de ser es Adrián Marcelo, quien se ha ganado el repudio de una buena parte del público, aunque también, el apoyo de quienes ya lo seguían desde las redes sociales.

Y es que el regiomontano ha sido criticado por menospreciar el estado de salud mental de Gala Montes, a quien le dijo que no creía que padeciera deperesión y ansiedad, como la actriz lo ha declarado, incluso antres de ingresar a La casa de los famosos México.

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga...Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un p*nche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas. Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Hue… sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”.

Usuarios tunden al influencer (Vix )

Dichas palabras le valieron duras críticas al conductor de Multimedios e incluso desató pronunciamientos por parte del gobierno.

Fue el 8 de agosto que dos organismos del Gobierno mexicano emitieron un comunicado rechazando y condenando la violencia en el entretenimiento, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de las Mujeres en CDMX.

“¡Nada justifica las narrativas de odio!”, se lee al inicio de la publicación. “El entretenimiento no tiene que ser: misógino, clasista, racista, homofóbico, xenofóbico, discriminatorio. Ya basta, nada justifica las narrativas de odio”.

Por otro lado, la SeMujeres de acuerdo con sus funciones establecidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, rechazó totalmente cualquier tipo de violencia ejercido contra las mujeres. Por lo que exigió la expulsión de Adrián Marcelo, por medio de un oficio dirigido a la productora Rosa María Noguerón.

SeMujeres pidió a Rosa María Noguerón la salida del polémico habitante (X: @SeMujeresCDMX)

Esta polémica, aunada a otras situaciones como la manipulación que confesó haberle hecho a Shanik Berman y las duras palabras con que se ha dirigido a Arath de la Torre, han posicionado a Adrián Marcelo como uno de “los más odiados” del reality show.

La mala fala del regio llegó a oídos de Azalia Ojeda, mejor conocida como “La Negra” o “Lady Polanco”, quien participó hace más de 20 años en la primera emisión de Big Brother en Televisa y es recordada como una de las participantes más polémicas de los programas producidos por Endemol.

La ex figura televisiva ha usado sus redes sociales para emitir sus opiniones sobre La casa de los famosos México, que presenta un formato casi idéntico al de Big Brother, donde ella fue “la villana” de aquella emisión de 2002.

Azalia pidió la expulsión de Adrián Marcelo y lo calificó como "misógino" (Foto: Twitter)

En su cuenta de Twitter es posible encontrar mensajes en contra de Adrián Marcelo e incluso compartió una petición para pedir que sea expulsado.

“Fuera Adrián Marcelo. No olvidaremos que la producción por rating puede hacer lo que quiera, pero ellos viven de nosotros como público! No descansemos hasta sacar a esta p*nche basura”, escribió “La Negra”.

“Ojalá se quede en la casa para que se termine de enterrar solo y que la gente vea la clase de mierda que es Adrián Marcelo. Arath es un fregón al lado de ese p*nche marihuano misógino pedazo de mierda”.

En 2011, Azalia Ojeda se viralizó por insultar, en estado de ebriedad, a unos policías capitalinos (Foto: Twitter / @azalialanegra)

Quién es Azalia “La Negra” o “Lady Polanco”

Azalia fue una de las participantes más destacadas de la primera edición de “Big Brother México”. Su participación en el programa la catapultó a la fama, destacándose por su personalidad fuerte y directa, y su vocabulario altisonante.

Pese a que cobró protagonismo de inmediato por su personalidad, se convirtió en la tercera expulsada del reality, donde duró 46 días.

En 2021 fue detenida por presunatemente intentar cobrar en un banco con un cheque falso (Foto: Archivo)

Tras dejar la casa, Azalia probó suerte en la música, incluso logró grabar un disco titulado Farsante; además participó en la telenovela Velo de novia del productor Juan Osorio.

En 2011, la famosa de nuevo dio de qué hablar luego de ser captada penosamente en estado de ebriedad agrediendo verbalmente a un policía en la vía pública, por lo que fue conocida como “Lady Polanco”.