“Nunca le recuerden su pasado a alguien que esta intentando cambiar su presente”: Arath de la Torre habla sobre su salud mental en LCDLF

El experimentado actor considera que no es sano que un supuesto profesional de la salud mental se exprese de la manera tan agresiva como lo ha hecho Adrián Marcelo. (Especial Infobae Jovanni Pérez // IG: @arathdelatorre)

La última gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ dejó a todo el Team Tierra pendiendo de un hilo tras perder a uno de sus integrantes. Ante ello, los reclamos de personajes como Adrián Marcelo no se hicieron esperar dirigiéndose directamente contra Arath de la Torre quien trató de mantener la postura y al finalizar el complicado evento no dudó en abrirse para hablar sobre su salud menta.

Durante los primeros días del reality, De la Torre reveló que actualmente padece de depresión, al igual que su compañera Gala Montes, situación que más allá de generar empatía por parte de los demás integrantes de la casa, es una enfermedad ha sido utilizada para atacarlo, por lo que incluso ya pensado en retirarse del juego en un par de ocasiones.

Esta situación no ha pasado desapercibida por los miembros del programa y por los propios fanáticos quienes han pedido a la producción frenar los ataques en contra de personas que ya fueron diagnosticadas ya que, independientemente de su padecimiento, el reglamento que firmaron indica puntualmente que las agresiones no son permitidas.

El actor dio a conocer su diagnóstico, pero éste ha sido utilizado por sus rivales para intentar desestabilizarlo y sacarlo del programa. (Vix)

Arath de la Torre se convierte en un embajador de la salud mental

Durante la gala de eliminación del domingo 11 de agosto la casa más famosa de México terminó con los sentimientos a flor de piel luego de que ‘Potro’ fuera el tercer eliminado del programa dejando al Team Tierra sin uno de sus elementos más queridos, sobre todo por el polémico Adrián Marcelo quien evidenció su molestia por esta decisión.

Ante ello, el Team Mar no dudó en celebrar que su compañero Mario Bezares, quien se disputó la permanencia con el ahora eliminado, logró obtener mayoría de votos por parte de los fanáticos pro lo que permanecerá una semana más en el reality. Sin embargo, desde el punto de vista de los competidores tuvieron una celebración exagerada, lo que generó el enojo del regiomontano quien aparentemente habría amenazado a Arath y a la propia Gala Montes con tocar sus fibras más sensibles.

Pese a ello, De la Torre mostró un temple tranquilo y dejó ver que con ayuda de las terapias ha podido controlar varios de sus síntomas pese a que en algunas ocasiones ha recaído. Ante esta difícil situación se posicionó frente a la cámara y pidió que “nunca le recuerden su pasado a alguien que esta intentando cambiar su presente”.

El actor ha dejado ver se encuentra en un momento complicado en su vida al padecer depresión. Crédito: ViX

¿Qué le dijo Adrián Marcelo?

Anoche, después de la gala de expulsión de “La Casa de los Famosos México”, Arath de la Torre, presentador de “Hoy”, sorprendió al entrar al confesionario para expresar a “La Jefa” su intención de abandonar el reality show. Esta decisión vino tras una intensa discusión con Adrián Marcelo, en la que también estuvo involucrada Gala Montes.

El enfrentamiento se desató en la cocina, donde Arath y Adrián se encontraron a solas. Arath le preguntó en qué momento las cosas entre ellos se descontrolaron, lo que provocó que el líder del “Team Tierra” reafirmara las acusaciones realizadas durante el “sinceramiento”. Adrián Marcelo acusó a Arath y a Gala de usar sus problemas de salud, como la depresión y ansiedad, para generar empatía mientras atacan a los miembros de su equipo.

“No soporto a los pasivo-agresivos, saben de qué estoy hablando. ¿Quieren jugar así? Adelante, sigan festejando”, dijo Adrián Marcelo, refiriéndose a los comentarios de Gala Montes cuando celebró la salida de “Potro”, miembro del equipo de Adrián. Gala había gritado al “Team Tierra” que “uno a uno irán saliendo”.

Posteriormente, Adrián Marcelo confesó a Mariana Echeverría su plan para desestabilizar a Arath. “¿Por qué crees que no he dormido? Estoy planeando”, dijo Adrián. “Me falta la de Gala. Afuera, mi equipo está diciendo incongruencias sobre la mujer, afirmando que yo la llamé prostituta, y se están metiendo con mi esposa”.

Adrián añadió: “Me estoy metiendo con su capacidad de sentir, ¿viste cómo le vibraba la cara? No fue casualidad. Me voy a seguir metiendo. Siguen cosas fuertes, Mariana. Yo no sé golpear, hago daño con esto, la boca. El que sigue no es bajo, es bajísimo”.

La tensión dentro de la casa ha escalado a niveles preocupantes, y la posibilidad de la salida de Arath de la Torre se cierne como una posibilidad real. Los próximos días serán cruciales para determinar si el presentador elegirá continuar en el reality show o si decidirá poner fin a su participación en medio de este conflicto creciente.