Gobierno de México todavía no sabe de dónde salió el avión que llevó al Mayo Zambada a EEUU: “No hay una prueba sólida”

Ismael Mayo Zambada fue detenido junto a Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas (Foto: Infobae México)

A más de dos semanas de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el Gobierno de México desconoce desde qué lugar partió el vuelo que lo llevó a Estados Unidos (EEUU), donde fue detenido el 25 de julio junto a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que las investigaciones sobre la detención del líder del Cártel de Sinaloa siguen en curso, por lo que hasta el momento no se ha esclarecido la bitácora de su vuelo.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el punto de partida del viaje, el mandatario federal indicó que hay hipótesis que apuntan a que ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López despegaron del estado de Sinaloa. Sin embargo, señaló que hasta el momento no se han presentado evidencias.

“Ya hay hipótesis de que (el avión) salió de Sinaloa, pero como lo dice la Fiscalía: no hay todavía una evidencia, una prueba sólida y no hay que hacer conjeturas, pero sí ya la Fiscalía habla de que salió de Sinaloa, de Culiacán o de los alrededores”, informó AMLO.

AMLO indicó que el vuelo que llevó a 'El Mayo' Zambada a EEUU pudo haber partido de Sinaloa (Foto: Gobierno federal)

Debido a que las indagatorias siguen abiertas, el presidente López Obrador hizo un llamado a esperar a los informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Departamento de Justicia de EEUU para conocer mayores detalles sobre la detención de los dos narcotraficantes en suelo americano.

“Es un asunto muy delicado y además aquí lo vamos a estar tratando diariamente. No se pueden ocultar las cosas y hay que decir toda la verdad. No ocultarle nada al pueblo de México. No solapar nada, a nadie, ni en México ni en el extranjero. No vamos a ser tapadera de nadie”, sostuvo AMLO.

En cuanto a la supuesta conexión entre José Rosario Heras López, miembro de la Policía Judicial de Sinaloa, y ‘El Mayo’ Zambada, el tabasqueño calificó como “mala” la colusión entre miembros criminales y autoridades. No obstante, mencionó que la prioridad ahora es localizar al uniformado.

Según una carta firmada por ‘El Mayo’ y difundida por su abogado Frank Pérez, Heras López custodiaba al capo sinaloense el jueves 25 de julio, cuando supuestamente fue interceptado por miembros del Cártel de Sinaloa.

Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquin Guzman Lopez aterrizaron en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo Mexico, el 25 de julio (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez) REUTERS

Según esta narrativa, Joaquín Guzmán López convocó a ‘El Mayo’ a una reunión en Culiacán, Sinaloa, en la que también participaría Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y y Héctor Melesio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que fue asesinado esa misma noche del 25 de julio.

Sin embargo, todo se trataba de una trampa para llevar a ‘El Mayo’ a EEUU contra su voluntad. En un primer momento, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que el vuelo que llevó a Zambada García y Guzmán López al otro lado de la frontera había partido del aeropuerto de Hermosillo, en el estado de Sonora.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora negó contar con información sobre un plan de vuelo con dichas características. Posteriormente trascendió que el avión había despegado de Chihuahua, pero tampoco fue comprobado. Hasta el momento se desconoce el lugar de partida del vuelo.

Lo cierto es que tanto ‘El Mayo’ como Joaquín Guzmán López aterrizaron el 25 de julio en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, y momentos después fueron detenidos formalmente en El Paso, Texas.

Respecto al piloto que llevó a los dos narcotraficantes al otro lado de la frontera, el Gobierno de México tampoco ha presentado mayores informes, luego de que vincularan de manera errónea a un ciudadano estadounidense llamado Larry Curtis Parker.