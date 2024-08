Cofepris emite alerta sobre producto engaño promocionado para mejora de la visión

El producto engaño promete mejoras en la visión, aunque no ha sido comprobado científicamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta al público para reportar la comercialización de un producto engaño en el mercado. Se trata del Lutevid en cápsulas, el cual, de manera errónea, se ha promocionado como un suplemento alimenticio enfocado en la mejora de la visión.

Derivado de la vigilancia sanitaria, se ha localizado su venta a través de internet y redes sociales. En dicho sitio se promociona como un producto innovador a pesar de no contar con un registro sanitario ante la Cofepris. Dicha conducta corresponde a una violación a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud.

De acuerdo con la autoridad en materia de protección sanitaria, el producto Lutevid cuenta con diversas inconsistencias documentadas. En primera instancia, se atribuye propiedades como la mejora de la agudeza visual, fortalecimiento de la retina, regulación de la presión ocular, recuperación de la visión clara y tridimensional, fortalecimiento de la retina del ojo, regulación de la función de los músculos del globo ocular, entre otros, lo cual incumple:

Lutevid es el nombre del producto señalado por la autoridad sanitaria (Cofepris)

“Con lo establecido en la fracción V del artículo 215 de la Ley General de Salud, ya que los supuestos beneficios que se le atribuyen no corresponden a un suplemento alimenticio”, se lee en el comunicado.

El producto en cuestión asegura estar fabricado a base de zeaxatina, luteina y extracto de arándano, según se puede leer en el etiquetado. No obstante, la empresa responsable de su fabricación o importación no ha presentado estudios o evidencia científica de su seguridad, calidad o eficacia. Tampoco se encuentran evaluados como aditivos alimentarios, por lo que no pueden ser utilizados hasta no obtener una opinión favorable por la Secretaría de Salud.

En ese sentido, Lutevid ha sido anunciado como un producto cuya eficacia está enfocada en dos objetivos distintos, es decir la mejora de la visión, así como en la alimentación de las personas. Pese a ello, las autoridades señalaron que no se ha comprobado de manera científica su labor en la aumenta de la ingesta dietética total, así como que complemente o sustituya alguno de sus componentes.

Sus ingredientes reportados no son para suplementos alimenticios (Cofepris)

“Por lo tanto, el producto engaño Lutevid representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que se desconoce el origen de los ingredientes sus condiciones sanitarias, su interacción con medicamentos, así como el proceso de fabricación, almacenamiento y transporte”, aseguró la Cofepris.

Por dicho motivo, las autoridades recordaron que, por tratarse de un producto engaño, no debe ser comercializado por ningún medio y vía en el territorio mexicano. En tanto, para las personas que recurran al mismo por padecer algún problema visual, la recomendación de las autoridades consistió en la suspensión de su consumo, evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico preciso, así como un tratamiento adecuado.

De igual forma:

No adquirir, ni recomendar el uso del producto LUTEVID, así como cualquier otro que incumpla la legislación y normatividad sanitaria vigente, ya que puede ocasionar un daño a la salud.

En caso de identificar el producto LUTEVID, no adquirirlo y de contar con información sobre la posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

No combinar este tipo de producto con medicamentos, ya que se desconoce si puede existir reacciones o interacciones que puedan poner en riesgo la salud.