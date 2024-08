Claudia Sheinbaum confirma a qué hora será La Mañanera en su sexenio: “Se van a levantar temprano”

La futura presidenta también confirmó que mantendrá las reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad. (YT/Claudia Sheinbaum Pardo)

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que en su gobierno seguirán las tradicionales conferencias matutinas, tal como lo instauró Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal y como presidente de México.

“A las 7 (am), se van a tener que levantar temprano, ya tomé la decisión de que a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad y a las 7 La Mañanera... Ya sé que nuestros adversarios van a decir que es lo mismo pero organiza mucho el día iniciar muy temprano... Serán en Palacio Nacional”, dijo entre risas a los reporteros de la fuente.

La morenista explicó que tomó esta determinación tras analizar los beneficios de comenzar a trabajar temprano, pues considera que es buena hora para organizar todo el día, primero con el informe de la seguridad en el país y luego ya dedicarse a las reuniones, a sus proyectos y para tener el fin de semana para salir de gira y estar en coordinación con los gobernadores.

Si bien la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum será en Palacio Nacional, la presidenta electa dijo que lo que aún no define es sí también se mudará o si se quedará en el departamento que renta en la alcaldía Tlalpan:

“Eso todavía lo estoy platicando con mi esposo (Jesús María Tarriba), a ver qué decisión tomamos. Estamos viendo lo bueno, lo difícil, lo no tan bueno... Estamos todavía en el análisis”, agregó Sheinbaum Pardo.

Las Mañaneras serán en Palacio Nacional, pero Sheinbaum aún no define si también vivirá ahí. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

La historia de La Mañanera

Como se mencionó arriba, la conferencia matutina no es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador al asumir como presidente de México, sino que fuer la constante y uno de los toques distintivos de su administración cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

AMLO gobernó la capital del país de 2000 a 20005 y todos los días ofrecía una conferencia a las 07:00 horas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, luego de una reunión con su entonces secretario de Seguridad, Marcelo Ebrard Casaubón, y el procurador local, Bernardo Bátiz y Vázquez, un formato similar al que mantiene actualmente, sólo que con todo su Gabinete de Seguridad.

Las mañaneras nacieron con la intención de ser un diálogo circular con los periodistas, en los que el mandatario ofrecía una suerte de rendición de cuentas y respondía preguntas específicas sobre su administración. A veces, aprovechaba para arremeter contra el presidente panista Vicente Fox, quien acaba de asumir tras 90 años de gobiernos priistas.

Ya desde entonces el ejercicio ya era severamente cuestionado porque sólo él moderaba el debate e imponía su propia agenda. Hoy, como presidente del país, la oposición y otros actores políticos y sociales acusan que La Mañanera es el escaparate perfecto para que AMLO se haga promoción y ataque constantemente a quienes son críticos de su administración, incluyendo a los medios con su sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”.

En 2021, el periodista Jorge Ramos cuestionó en una columna que publicó en The New York Times si las conferencias matutinas de López Obrador aún tenían sentido, pues para que el diálogo abonara a la democracia, los periodistas debían cuestionar los dichos del presidente y éste debía sustentarlos con datos y no con denostación, cosa que no ocurría así.

AMLO instauró las mañaneras cuando era jefe de Gobierno del DF y luego las revivió cuando se convirtió en presidente. (Cuartoscuro)