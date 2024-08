AMLO admite complicaciones en Tramo 5 del Tren Maya: “Ha costado mucho trabajo por protestas de pseudoambientalistas”

Criticó que los activistas no protestaran en otros gobiernos cuando "destruyeron la Riviera Maya". (Gobierno de México)

Al inicio de su conferencia matutina de este lunes 12 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy se dará un informe sobre los avances del Tramo 5 del Tren Maya, sin embargo, reconoció que pese a ser un trayecto corto, su construcción ha sufrido varios contratiempos.

“Nos ha costado trabajo, mucho trabajo, es un tramo relativamente corto, sin embargo, se han cuidado cenotes, ríos submarinos, subterráneos y cuevas. Y hemos tenido ahí, como es la zona turística más importante, ahí hemos tenido muchas protestas de pseudoambientalistas”, dijo.

AMLO mencionó que en estas movilizaciones en contra de la obra han participado artistas famosos y hasta el empresario opositor Claudio X. González, a quienes cuestionó por no haber protestado en otros gobiernos. “Lo que no hicieron cuando destruyeron toda la Riviera Maya para construir hoteles y ríos submarinos, como Xel Há o como Xcaret, fue impresionante porque era un fideicomiso cuando empezaba Cancún, no había nada, estaba despoblado completamente”, agregó López Obrador.

El mandatario agregó que prueba de que se está cuidando al medio ambiente con esta obra es que casi la mitad de su recorrido están construidos en un viaducto elevado (segundo piso) sobre la selva, “es una inversión de dos, tres veces más lo que costaría hacer el tren en el piso, a ras de tierra con terraplén y sin embargo, para el paso de fauna, para no afectar cenotes, se cuidó el tramo y tuvimos que enfrentar muchos amparos”.

Se trata de uno de los proyectos emblema de la 4T. (Facebook Tren Maya)

Prevén abrirlo en septiembre

En este sentido, el general Óscar Lozano Águila, militar a cargo del Tren Maya, explicó que este tramo mide 111 kilómetros de vía doble electrificada, el cual comprende las estaciones Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, todas en Quintana Roo.

El responsable de la obra dijo que se prevé que en septiembre ya esté inaugurado este tramo, por lo que invitó a la gente a conocerlo en cuanto entre en operaciones, pues conectará con diversas zonas turísticas como la reserva de la biósfera Xel Há, el Parque el Jaguar, Tulum, Playa Maya, Muyil o la propia selva maya.

De acuerdo con previsiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se prevé que la apertura del Tramo 5 del llamado ‘Jaguar Rodante’ transporte a unos 14 mil 258 pasajeros. Vale recordar que las empresas que ganaron la licitación para construir esta porción del Tren Maya fueron ICA, Indi, Alstom y Mota Engil.

Una vez que sea inaugurado el Tramo 5, sólo restará la apertura de los últimos dos; el 6 que va de Tulum a Bacalar, y el 7, que comprende de Bacalar a Escárcega, los cuales se había previsto que abrieran en febrero de este año, pero que se han visto retrasados por los factores antes mencionados por AMLO. A inicios de julio, el presidente dijo que los tramos restantes del Tren Maya serían abiertos al público desde el primer sábado de septiembre

La Sedena prevé que la obra sea inaugurada en septiembre próximo; irá de Cancún Aeropuerto a Tulum, Q. Roo. Crédito: Gobierno de México