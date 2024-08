La vez que Rubén Rocha confirmó que sí era necesario acercarse al narco: “Hay que poner condiciones” | VIDEO

El gobernador del estado declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola que sí era necesario un pacto. |Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este sábado 10 de agosto, el abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada dio a conocer un documento que figura como la primera declaración del cofundador del Cártel de Sinaloa donde se lee que no se entregó al Gobierno de Estados Unidos -como fue el caso de Joaquín Guzmán López-, al tiempo que además fue engañado y emboscado para ser aprehendido, todo en el marco en el que le prometieron reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa quien hace tres años destaco que no había que pactar con el crimen organizado pero sí llegar a acuerdos.

El actual mandatario estatal concedió hace tres años una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola quien forma parte del equipo de Latinus. El comunicador abiertamente le cuestiona al gobernador si es necesario o no pactar con el narcotráfico, por lo que éste se apresura a decir que no pero sí deja claro que se debe negociar.

“Yo creo que no hay que pactar con el Cártel (de Sinaloa), hay que poner condiciones muy severas; a pesar de que el narcotráfico es un delito federal que lo debe perseguir la Federacion, el Estado tiene mucho que aportar al respecto”, dijo.

El comunicador insiste en si es necesario dialogar con los integrantes del crimen organizado, por lo que el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se apresura a decir que la droga circula más en Estados Unidos y por ello, hay que buscar la forma de coordinare con los presuntos criminales.

“Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico”.

El gobernador del estado declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola que sí era necesario un pacto. |Crédito: Cuartoscuro Presidencia

Tras ello, el gobernador remarca que, en ese sentido de buscar una coordinación entre ambos es que se debe diseñar una política de estado que se respete y que además se vea reflejado en las leyes, similar a lo que se ve en Estados Unidos.

Cabe destacar que las declaraciones que Rocha Moya le concedió a Loret de Mola fueron en el marco en que buscó ser gobernador de Sinaloa, por lo cual reconoce en que los acercamientos valdrían la pena intentarlo al considerarlo en “la forma en que nosotros no hemos puesto en práctica”.

Así actuaría en caso de tener un acercamiento con ‘El Mayo’

La declaración que hoy se difundió del ‘El Mayo’ Zambada, involucra una cronología de su detención, misma donde señala que, la mañana del jueves 25 de julio, antes de las 11:00 horas, llegó al rancho Huertos del Pedregal, al las afueras de Culiacán, donde:

“Vi un gran número de hombres armados con uniformes verdes que supuse eran sicarios de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Estaba acompañado por cuatro elementos de seguridad, dos de los cuales se quedaron fuera del perímetro. Los dos que ingresaron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la policía judicial del estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, un miembro antiguo de mi equipo de seguridad”.

Comunicado de prensa de Ismael 'El Mayo' Zambada sobre su detención | Foto: X @keegan_hamilton

Si bien Joaquín Guzmán López le adelantó que en la reunión estarían Rubén Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda e incluso Iván Guzmán Salazar, no adelanta la presencia del gobernador ya que este se encontraba en Los Ángeles aquel día.

La entrevista hecha por Loret de Mola incluye la posibilidad de que el morenista tuviera un posible acercamiento con el capo, a lo que éste afirma que, en caso de ser llamado por Zambada o alguno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, no se negaba, aunque sí dejó claro que, al ser originario de Badiraguato, no tenía intención de cambiar de giro, es decir, dedicarse al crimen organizado a su edad.

“Habría que verlo. No tengo una negativa desde ahora”.

El gobernador del estado de Sinaloa destacó a Carlos Loret de Mola que sí es necesario acercarse al crimen organizado. 3. Crédito: Youtube Latinus_us

Negó conocimiento sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido objeto de intensos cuestionamientos por parte de la prensa local tras la reciente detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. El pasado 8 de agosto el mandatario fue cuestionado sobre si estaba al tanto sobre cómo el capo llegó a un aeropuerto privado en Santa Teresa, Nuevo México. Sin embargo, en una rueda de prensa, el gobernador negó tener cualquier información relacionada con el evento, afirmando: “Yo no sé nada”.

En un artículo publicado por CrashOut Media, los periodistas Ioan Grillo y Juan Alberto Cedillo aportan una perspectiva distinta. Según la publicación, habría existido una supuesta reunión entre ‘El Mayo’ Zambada y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, el mismo día en que Zambada fue detenido y Cuén fue asesinado. Tras esta publicación, la prensa local presionó al gobernador Rocha Moya sobre esta posibilidad.

Rocha Moya respondió enfáticamente ante estas teorías: “Yo no sé si las versiones esas tienen algún sustento; en todo caso, periodistas o no, (que) muestren las pruebas de lo que dicen”. Esto implicaría que el gobierno no reconoce la validez de dichas versiones sin evidencia concreta.

CrashOut Media expandió la narrativa sugiriendo que “el capo, según otras versiones periodísticas, serviría como mediador en la disputa que mantenía con Rubén Rocha Moya”. Esta afirmación fue una de las razones por las que se solicitó al gobernador una explicación más detallada de su relación con Cuén Ojeda y de cualquier posible encuentro con Zambada García.

AMLO respalda al gobernador

Durante la mañana del 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el primer pronunciamiento de Ismael ‘El Mayo’ Zambada tras su detención en El Paso, Texas. El reporte fue presentado por un periodista de Radio Fórmula durante la inauguración de la Clínica Hospital ISSSTE en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El presidente durante un evento en Los Cabos | Foto: Gobierno de México

El mandatario mexicano pidió esperar a que haya más información sobre el caso de Zambada. Este pronunciamiento de López Obrador se produce a pocas horas de que se difundiera un comunicado del narcotraficante, divulgado por su abogado, Frank A. Pérez.

La detención de El Mayo Zambada marca un momento significativo en la lucha contra el narcotráfico, ya que se trata de uno de los líderes más relevantes del Cártel de Sinaloa. En su comunicado, se espera que Zambada trate de defender su posición y posiblemente de ofrecer información sobre su captura y las futuras implicaciones para la organización.

Vicente Fox reacciona al video de Ruben Rocha

Por su parte, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, también replicó el video de Latinus asegurando que, durante su gobierno, es decir, del 2000 al 2006 no hubo un evento similar, es decir, de pacto con el crimen, al tiempo que además la incidencia delictiva fue menor.

“Ciertamente no fue mi caso en mi gobierno y aún así tuvimos el índice de criminalidad más bajo de la historia de México”.

Así reaccionó el expresidente a la entrevista que Rocha Moya dio en el pasado | Foto: X @VicenteFoxQue