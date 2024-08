Shanik Berman y Marco Antonio Regil se enfrentan en la radio tras dichos en La Casa de Los Famosos México

Marco Antonio Regil invitó a Shanik Berman a su programa de radio para platicar sobre las consecuencias de sus acciones Credito:IG @marcoantonioregil @shanykberman

Shanik Berman se volvió a encontrar con el exterior después de permanecer dos semanas dentro de La Casa de los Famosos México. Durante ese breve tiempo, la periodista de espectáculos reveló mucha información sobre personalidades del medio, aunque muchos de sus compañeros le advirtieron que podía ser buscada al salir del reality show, decidió compartir todo lo que sabía.

Algunas de sus más polémicas declaraciones estuvieron relacionadas con Fernando Colunga, Thalía y Marco Antonio Regil, quien fue el primero en buscar a la periodista para platicar sobre sus acciones. Debido a que ambos forman parte de Radio Fórmula, el presentador de 54 años acordó encontrarse con su compañera durante su programa.

Así buscó Marco Antonio Regil a Shanik Berman

Horas antes de que la cita con Shanik Berman se concretara, el también locutor recorrió los pasillos de Radio Fórmula al enterarse de que su compañera ya había sido eliminada del programa. A través de un divertido video, se observa a Marco preguntar por Shanik.

“Aquí ando en Radio Fórmula, ¿ya llegó Shanik Berman o todavía no ha llegado? La ando buscando... no es un pollito, porque soy vegano, pero... ¿Dónde anda?”, dijo entre risas. Y mientras observaba la programación de la estación, agregó: “Dile que la ando buscando, por favor, que ya salió de La casa de los famosos. Quiero ver qué ha andado hablando de mí.”

El conductor buscó a Shanik por todos los pasillos Crédito: @marcoregil

Después de que se dio a conocer el clip, el conductor reveló que ya había logrado contactar a la colaboradora de Hoy por medio de Maxime Woodside, y fue en ese momento cuando se supo que se encontrarían este viernes.

“Va a venir Shanik, vamos a platicar, no va a haber ninguna enjabonada, estoy bromeando; la queremos mucho. Sí le voy a expresar que no me gustó lo que dijo y le voy a decir por qué no me gustó,” compartió Marco en su programa de radio. Por lo tanto, tal y como estaba pactado, Shanik Berman y Marco Antonio Regil se encontraron en la radio y dialogaron sin necesidad de tener algún enfrentamiento por sus declaraciones.

Shanik dijo en "LCDLFM 2" que Marco Antonio Regil tenía una relación atípica con su madre. (@shanikberman, @marcoantonioregil)

Así fue el encuentro entre Shanik Berman y Marco Antonio Regil

Después de buscarla por los pasillos de Radio Fórmula, Marco Antonio Regil recibió a la periodista de espectáculos en su programa, donde le confesó que sus declaraciones lo habían lastimado mucho.

“A mí me lastimó escuchar esto, no solo porque cambió completamente la verdad, sino porque venía de alguien a quien estimo. La quiero y dije: por qué está hablando de esto. Sí me lastimó”, confesó el presentador.

Al escuchar a su colega, Shanik se disculpó por sus declaraciones en La Casa de los Famosos: “Si lo que yo dije te dolió, te suplico que me perdones por haberte lastimado, porque yo no quisiera lastimar a alguien que quiero tanto.”

Marco Antonio Regil se encontró con Shanik. (Capturas: X / ViX)

Sin embargo, pese a disculparse por lo ocurrido, la periodista volvió a poner el tema de su mamá sobre la mesa, y nuevamente cuestionó cómo era su relación, a lo que Marco Antonio respondió:

“Sí, eso le decía de chiquito: ella era muy celosa conmigo, es el caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras, que en un hijo sustituyen al marido, no sexualmente, pero decía: Marco Antonio es mi maridito. Ella no lo hizo con mala intención, pero no es sano, le das a un niño un lugar que no le corresponde.”

Ante la constante insistencia de la periodista, quien aseguraba que él se lo había confesado en una entrevista, el locutor cerró el tema aclarando que la situación que comentó Shanik dentro del reality hace alusión a cosas que ocurrieron cuando tenía 4, y no era un joven como se cree.

“Estás juzgando a un niño de cuatro años, con una mamá en medio de la menopausia, que tuvo a un marido alcohólico y que sacó adelante a tres hijos. Para mí es una historia sagrada y sí me dolió que la tocaras”, comentó, y concluyó diciendo: “Mide las consecuencias. Ten cuidado con lo que dices, es todo lo que te pido.”