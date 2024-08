¿Por qué Álex Kaffie y Ana María Alvarado están peleados? El periodista rompe en llanto al revelar la razón

(YT villanovision/Sale el Sol)

Álex Kaffie y Ana María Alvarado tienen una fuerte enemistad desde hace varios años y aunque los motivos de cómo se habría originado el conflicto eran difusos hasta el momento, en esta ocasión el periodista dio su versión e la historia.

¿Qué dijo Álex Kaffie?

Fue a través del canal Villanovisión donde corrio Kaffie compartió algunas declaraciones respecto a cómo habría iniciado todo.

“Yo he aprendido a tener la piel dura y yo le había pasado muchas. Ella fue la que me inventó el apodo de Moroco Topo, ella con Fabián Lavalle y Verónica Gallardo se referían a mí de esa manera”, se le escucha decir.

No obstante, el comunicador ahondó que aparentemente fue cuando se dio cuenta que la conductora de Sale el Sol estaba insultando a su mamá, cuando la relación entre ambos se rompió.

Foto: Fb: Álex Kaffie Instagram: @anamaalvarado

“Lo que sí no toleré fue cuando me enseñaron unas capturas donde se burlaba del aspecto humilde de mi mamá. Eso sí me dolió mucho, discúlpame, pero se burlaba de los zapatos humildes que llevaba mi mamá, eso me dolió mucho de Ana María”, comentó con la voz quebrada

Káffie externó que para él era muy importante que no se rebasara la línea del respecto, por lo que agregó: “Ni con las madres, ni con los hijos”.

Respecto a los comentarios negativos que suele recibir en redes sociales, Álex le mandó un mensaje contundente a la famosa.

“Toda esta gente que viene a defender a Ana María y a insultarme, tal vez entiendan por qué tengo ese odio hacia ella, porque lo más bonito que tengo, las mamás son benditas y yo sí te lo digon, Ana María: “Con mi mamá no te metas, con las madres no”, sentenció.

Foto:Captura redes soaciales

Usuarios en redes reaccionan

Usuarios en Youtube enviaron mensajes de apoyo a Kaffie y estos son algunos:

“Bendiciones a tu Mamacita que exelente Hijo eres Diosito los bendiga me hiciste”.

“Que se acuerde cuando la Maca Carriedo se burló de la mamá de la Alvarado que bueno que máxime la corrió”.

“No no lo puedo creer Ana María dice que ella nunca ofende hace cuánto tiempo pasó esto una cosa es que tengan problemas ustedes y otra meterse con la mamá eso no se vale Anita la más feita y groserita”