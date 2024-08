Así son los chalecos personalizados de Los Chukys, la célula del Cártel del Noreste que pelea Nuevo León

Los Chukys del Cártel del Noreste

En las últimas semanas la disputa por la plaza de Nuevo León entró en una nueva dinámica con el despliegue de narcomantas firmadas por Los Chukys, brazo armado del Cártel del Noreste (CDN), en varios municipios del estado; anunciaron una limpia de extorsionadores y ladrones y lanzaron amenazas contra sus principales rivales en la zona: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel del Golfo.

Desde principios de 2023 se tuvieron noticias sobre Los Chukys y su avanzada desde Coahuila hacia la Zona Metropolitana de Monterrey; en imágenes y videos publicados en redes sociales se reveló el equipo táctico utilizado por sus integrantes: armas de grueso calibre, radios de comunicación y chalecos antibalas con imágenes del “muñeco diabólico”.

Además de la imagen de “Chucky”, en los chalecos tácticos suelen aparecer las siglas del CDN, la leyenda Fuerzas Especiales Coahuila (FEC), Operativa Coahuila, Operativa 35 o Batallón 35.

En una lona que circuló en redes sociales en enero de 2024 aparece la leyenda Fuerzas Especiales sobre la imagen de Chucky sosteniendo un arma larga y detrás de él la silueta del estado de Coahuila.

El rap de Los Chukys

La cuenta de X (antes Twitter) @ManadielOficial compartió en octubre de 2023 un rap bélico dedicado a Los Chukys del CDN: “Ahí vienen, Los Chukys traen escuela (...) Si me tiran tiro, pero hay veces que les tiro aunque no tiren. Lar órdenes que traigo pesan, cuestan. En las ventanas dice Fuerza Coahuila, me voy y me quedo en la sierra”, dice parte de la letra.

La más reciente aparición de Los Chukys se documentó con el arresto de dos de sus presuntos integrantes durante un operativo de la Guardia Nacional en conjunto con la Fuerza Civil de Nuevo León, tras el cual se informó sobre el decomiso de armas y material táctico.

Información oficial refiere que las dos personas fueron detenidas en el municipio de García, Nuevo León; con ellos llevaban tres armas largas, cartuchos y cargadores de diferentes calibres, teléfonos celulares, máscaras, dosis de presunta cocaína y tres chalecos tácticos, uno de ellos con el bordado de un “muñeco diabólico” en la zona del pecho.

Esa imagen del “Chucky” en el pecho de un chaleco ya había sido difundida en una imagen que corrió por Facebook y que apuntaba a un presunto líder del grupo criminal que portaba una pulsera una cadena de oro.

Los Chukys a la guerra por Nuevo León

“Ando buscando a los soplones”, se leía en una lona firmada por Los Chukys del CDN colgada el pasado 26 de julio sobre una reja en calles de la colonia Tierra y Libertad, en la zona norte de Monterrey.

La advertencia es parte de una serie de amenazas con narcomantas que Los Chukys colgaron en calles de Benito Juárez, Guadalupe, Santa Catarina, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Galeana y Monterrey; en la mayoría de ellas el mensaje era similar: limpieza de cárteles rivales, petición para que el gobierno no interfiera y la advertencia de que “No andamos jugando”.

El asedio de Los Chukys a la Zona Metropolitana de Monterrey tuvo sus consecuencias. Nuevo León se convirtió en los últimos días de julio en la entidad más violenta del país y en algunas regiones como el municipio de Doctor Arroyo, donde el Cártel de Sinaloa dejó restos humanos junto a una cartulina para advertir a los “mugrosos” del CDN y a los “chapulines” que se alineen.

