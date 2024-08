Apoyo al desempleo para el Bienestar en Edomex: cuántas personas podrían recibir hasta 12 mil pesos

El Programa Apoyo al Desempleo en el Edomex ya cerró su etapa de registro (Gob. Edomex)

Las autoridades en el Estado de México (Edomex) implementaron el funcionamiento de un programa pensado en apoyar a las personas que quedaron sin empleo formal en la entidad. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría del Trabajo a nivel estatal y se dio a conocer el número aproximado de personas que podrían recibir el apoyo.

La convocatoria fue emitida el pasado 8 de julio, día desde el cual estuvo abierto el periodo de registro. Desde entonces, y hasta el pasado 28 de julio, aquellas personas que creían cumplir con los requisitos establecidos en el programa tuvieron la oportunidad de registrar sus solicitudes.

El programa estaba dirigido a una población en específico, es decir, a personas con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, mayores de 18 años con residencia en el Estado de México (Edomex) y que hayan quedado sin empleo en contra de su voluntad durante los 18 meses más recientes, lo que significa desde el mes de enero del año 2023.

Las autoridades reportaron la recepción de 35 mil solicitudes (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuántas personas podrían recibir hasta 12 mil pesos del Apoyo al desempleo para el Bienestar en Edomex?

Días después del cierre del periodo de registro para la convocatoria, las autoridades del Estado de México (Edomex) dieron a conocer un informe acerca del número de solicitudes recibidas. Al respecto, el titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México (Edomex), Norberto Morales Poblete, aseguró que 35 mil personas mostraron interés.

Según dio a conocer, se prevé que del total de las personas que se inscribieron a través del sitio web oficial de internet o en alguno de los 10 módulos designados, se puedan otorgar hasta 25 mil 600 apoyos en el programa, aunque no dio a conocer el monto correspondiente. No obstante, la cifra dependerá de la etapa de evaluación.

Cabe mencionar que en dicha fase del programa también se dará a conocer el número de apoyos que recibirá cada una de las personas seleccionadas para ser beneficiarias del programa. Según declaró Morales Poblete:

Aún queda determinar a las personas que cumplen con las especificaciones (EFE/Isaac Esquivel)

“Ahorita estamos en la etapa de hacer la revisión correspondiente, a ver con cuántos se van a quedar, cuantas cubren los requisitos y a partir de ahí determinar si serían uno, dos o tres apoyos. Si no cubren el tema de desempleo, no tienen las constancias correspondientes (de desempleo), no podrían participar”, declaró el funcionario según informó el Sistema Mexiquense de Medios Públicos (SMMP).

Este día se dará a conocer el nombre de quienes podrían recibir 12 mil pesos del Apoyo al desempleo para el Bienestar en Edomex

El próximo lunes 30 de septiembre de 2024, las personas aspirantes al apoyo económico de un programa de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México podrán consultar los resultados de su solicitud en el sitio web oficial de la dependencia.

La convocatoria también contempla la vinculación de los beneficiarios a empleadores del sector formal (EFE/Carlos Ramírez)

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría del Trabajo, el proceso de registro es indispensable para todas las personas interesadas en el programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación. Además, se han establecido ciertos puntos importantes a tener en cuenta para los solicitantes.

Primero, todos los aspirantes tienen el derecho de registrarse en el programa, pero esto no garantiza su inclusión. El trámite de registro es gratuito, por lo que no se deben realizar pagos adicionales durante el proceso. También es relevante destacar que la aprobación de la solicitud depende del Comité de Admisión y Seguimiento, la instancia normativa del programa que evaluará cada caso.