Marco Antonio Regil confrontará a Shanik Berman por hablar de su mamá muerta; este día se verán frente a frente

El conductor de TV Azteca respondió a las confesiones que hizo la presentadora de 'Hoy' sobre la relación que tenía con su mamá Credito:IG @marcoantonioregil @shanykberman

El pasado domingo, Shanik Berman, reconocida conductora y periodista, fue eliminada del reality show La casa de los famosos México. Sin embargo, sus declaraciones dentro del programa han causado una controversia, especialmente respecto a Marco Antonio Regil.

Durante su estancia en la célebre casa de Televisa, Berman comentó sobre la “peculiar” relación entre Regil y su madre, insinuando que ella lo presentaba siempre como “su novio”.

La conductora extendió sus observaciones alegando que, en una ocasión, Regil habría amenazado con suicidarse si su madre intentaba rehacer su vida amorosa.

“Lo presentaba, ‘él es mi novio, él es mi pareja. Lo que pasó, que Marco Antonio (Regil), cuando ella (su madre) quería salir con un hombre, le decía, ‘si tú sales con un un hombre, yo me mato, me aviento”, platicó entonces.

El conductor buscó a Shanik por todos los pasillos Crédito: @marcoregil

Estas aseveraciones no tardaron en llegar a los oídos de Regil, quien las consideró sumamente ofensivas y fuera de lugar, afectando el honor y la memoria de su madre, la señora Irma Sánchez Mayans.

La respuesta de Marco Antonio Regil no se hizo esperar. El presentador se dirigió a las instalaciones de Radio Fórmula, medio donde ambos trabajan, para intentar aclarar la situación.

En un video publicado por el propio Regil, se le ve buscando a Shanik Berman por los pasillos y preguntando a sus compañeros sobre el paradero de la periodista.

Este gesto, con su característico buen humor, mostraba su disposición a enfrentar y aclarar las declaraciones que ella había hecho en el reality.

Shanik dijo en "LCDLFM 2" que Marco Antonio Regil tenía una relación atípica con su madre. (@shanikberman, @marcoantonioregil)

El pasado lunes 6 de agosto, Regil logró contactar a Berman gracias a Maxine Woodside, y acordaron encontrarse el viernes 9 de agosto en el programa Marco Antonio Regil en Fórmula.

En una broma compartida con sus seguidores, Regil comentó: “Shanik Berman viene el viernes al programa y le voy a pegar una enjabonada”, aunque pronto aclaró que era sólo una broma y que tenían la intención de dialogar de manera civilizada.

Durante una entrevista la mañana del 7 de agosto en el programa Sale el sol, Shanik Berman reafirmó sus declaraciones, pero también expresó su admiración hacia Regil por el cariño y respeto que siempre mostró hacia su madre.

“Le voy a decir que dé un curso intensivo a todos los hijos e hijas para que sean como él. Porque eso es lo que necesitamos, que a la madre la tengan entre la pareja y el hijo como un dios”, puntualizó.

Marco Antonio Regil busca encarar a Shanik. (Capturas: X / ViX)

“Transformar el veneno”, el tema que abordarán Marco Antonio Regil y Shanik Berman

Regil, por su parte, planea abordar este episodio desde una perspectiva constructiva. En su programa, además de expresar su desaprobación por las declaraciones de Berman, tocará el tema de “cómo transformar el veneno en medicina”.

Con este enfoque, pretende visibilizar el daño que puede ocasionar hacer declaraciones precipitadas y sin fundamento, que pueden afectar profundamente a otras personas.

“Va a venir Shanik, vamos a platicar, no va haber ninguna enjabonada, estoy bromeando; la queremos mucho. Sí le voy a expresar que no me gustó lo que dijo y le voy a decir por qué no me gustó. Yo considero que Shanik es una buena persona, no creo que haya tenido una mala intención con lo que dijo”, subrayó.

Marco Antonio Regil ha combinado su labor como presentador y locutor con el activismo y el estilo de vida saludable (Foto: Instagram)

También enfatizó: “El viernes vamos a estar hablando del daño que hace hablar de cosas que no conocemos, hablar de chismes que no son verdad, decir mentiras o decir cosas que nos parecen muy inocentes”.

“Yo quiero mucho a Shanik, no me gustó lo que dijo y sí lo vamos a platicar en el programa, pero vamos a tocar el tema ‘cómo transformar el veneno en medicina’. Entonces, le vamos a dar una vuelta a este tema”, añadió.