López Obrador denuncia que un abogado se encuentra detrás de las protestas en la México-Puebla: “Está queriendo sacar raja”

El presidente destacó que no hay acuerdos y por ello se disculpó con transportistas por la molestia, pero remarca que manifestantes se pueden quedar en la vialidad Crédito: Cuartoscuro / redes sociales

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 7 e agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al bloqueo que mantiene colapsada la carretera México-Puebla y por lo que aseguró, un abogado es quien estaría detrás de los conflictos, postura que basta decir, causó revuelo por la siguiente razón.

Ante los periodistas que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que sí tiene conocimiento de los bloqueos llevados a cabo por ejidatarios quienes denuncian el pago de algunos terrenos, lo que lo llevó a destacar que un abogado sería el responsable, aunque a su vez, dejó en claro que se trata de un conflicto que lleva décadas.

“Ahí están haciendo un reclamo de qué no se pagó un derecho de vía de hace décadas, pero ahí está un abogado detrás, que está queriendo sacar raja, de estos abogados, muy oportunistas, lo digo aquí para que se sepa porque mi pecho no es bodega”, aseveró.

A pesar de que estas manifestaciones ya han sumado más de 24 horas y se han visto afectados desde conductores particulares hasta transporte publico y transportistas, el presidente reconoció que los campesinos sí perjudican a terceros aunque a la vez les dejó claro que ellos se pueden quedar tomando la vialidad el tiempo que deseen.

“Que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahi todo el tiempo, lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es tranza no. No se permite la corrupción”.

Así fue la postura del presidente por el bloqueo |Crédito: Cuartoscuro

Adelanta que en la recta final de su gobierno no permitirá corrupción

En se sentido, el mandatario federal insistió en que los ejidatarios no debían dejarse manipular por este abogado, del cual no reveló identidad, pues no solo busca sacar un provecho personal sino también afectaría la recta final de su mandato como titular del Poder Ejecutivo.

“A lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno, ahora es el momento, pues no porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie”.

Del mismo modo, destacó que era necesario, tanto pedir a los afectados una disculpa como urgirlos a buscar vías alternas pues, a la par de que el abogado sabía que estaba actuando con dolo, no sacaría ningún centavo, especialmente si e trataba de uno relacionado con el presupuesto del pueblo.

“Ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas y al abogado que sepa que está actuando mal y que no va a sacar ningún centavo, nada de qué, como decía un político de los de antes, ya finado, que decía que problema que se resuelve con dinero, no es problema, si, sí es problema, porque el dinero es el pueblo, es del presupuesto y lo tenemos que cuidar”.

Ambos sentidos se encuentran cerrados perjudicando la circulación de los automóviles. (Captura de pantalla TW @EsImagen)

Bloqueos seguirán

Los manifestantes al momento, se encuentran a la altura del kilómetro 70, sitio donde habitantes de la comunidad de Santa Rita Tlahuapan urgen a las autoridades el ago de las tierras que afirman, les expropiaron.

Los afectados aseguran que Gobierno, tanto estatal como federal se han demorado en darles una solución y por ello, se dio la postura del presidente, la cual ha sido severamente criticada a través de las redes sociales. En tanto, los automovilistas que circulan por dicha vialidad, mantienen dificultades para llegar a la Ciudad de México, manteniendo como vía alterna la Autopista Siglo XXI, mientras que los que buscan llegar a la capital procedentes de Puebla, han optado por viajar con destino a Cuautla de Morelos, Tepoztlán y Tres Marías y así ingresar por el sur de la urbe.