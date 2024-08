“Fans de Maduro”: Lilly Téllez explota contra Claudia Sheinbaum y Citlalli Hernández tras reunión con Cristina Kirchner

La senadora criticó a la presidenta electa por su reunión con Cristina Kirchner | Crédito: Cuartoscuro

Desde hace algunos días se dio a conocer que la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se encontraba e gira por México, por lo cual llamó la atención su reciente reunión con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, encuentro que además fue motivo de pronunciamiento por parte de la senadora Lilly Téllez quien así se expresó de ambas morenistas.

A través de las redes sociales, la presidenta electa de México compartió fotografías al lado de la exmandataria federal con quien adelantó, tuvo la oportunidad de conversar “sobre el proceso de transformación en México, la importancia de sostener gobiernos que representen a sus pueblos y que sean alternativas al neoliberalismo, que tanto daño le hizo a nuestros países”.

Asimismo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México remarcó que la charla entre ambas y en donde además participó la senadora y secretaria general de Morena, se enfocó en resaltar el que en México una mujer ocupe, por primera vez en la historia, el cargo de titular del Poder Ejecutivo, un cargo que Cristina Kirchner ocupó de 2007 a 2015.

“Hablamos sobre América Latina y lo que significa ser mujer presidenta. Me dio mucho gusto recibirla”.

¿Qué dijo al respecto Lilly Téllez?

Tras dar a conocer las instantáneas tomadas en la casa de transición de la presidenta electa, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) no dejó pasar la oportunidad de publicar la foto donde aparecen Sheinbaum, Hernández y Kirchner a quienes calificó de ser fans de Nicolás Maduro.

“Fans de Maduro festejan a la dictadura como alternativa al neoliberalismo” escribió.

Así fue como Lilly Téllez criticó la reunión de la presidenta electa con la expresidenta de Argentina | Foto: X @LillyTellez

Si bien se había dado a cocer que las elecciones celebradas en Venezuela no habían sido motivo de conversación entre las tres antes citadas, para la senadora se trató de un tema central y por ello, las expuso mediante su cuenta oficial en X.

Internautas, basta decir, reaccionaron a la postura de la senadora del PAN y expresentadora de noticias, al tiempo que otros también la criticaron e incluso hicieron énfasis en que había retomado actividad en las plataformas con el fin de arremeter en contra del actual Gobierno de México.

“Y le repito señora: ¡Ya siéntese! Pero no en el cadáver de una niña”; “Señora ya reapareció!! Le queríamos agradecer porque gracias a usted la gente se dio cuenta el nivel tan bajo de la oposición y eso entre otras cosas nos hizo ganar”; “Eres tú la de pelo rojo?”; “Entonces ¿te van a poner la banda?” o “Cínica, traidora comes gracias a nuestro presidente y aquí no dices nada, fan de Chavez ...ya deja las drogas”, se lee en comentarios donde además aparece una foto del expresidente Felipe Calderón al lado de Hugo Chavez.

La postura de la senadora recibió fuertes críticas | Crédito: Cuartoscuro

Lilly Tellez es una periodista y política mexicana. Algunos datos relevantes sobre ella son los siguientes:

Nació en Éctor Álvarez, Nayarit en 1959.

Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Trabajó varios años como periodista en diversos medios, como TV Azteca, Grupo Fórmula y El Financiero.

En 2018 se unió al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y fue elegida senadora.

En 2020 renunció a Morena y se sumó al Partido Acción Nacional (PAN).

Actualmente es senadora del PAN y ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Es considerada una política de oposición y con posturas conservadoras.