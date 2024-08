El nuevo Foro Sol por fin tendrá butacas en las gradas; así luce el Estadio GNP Seguros a días de su apertura

Estadio GNP Seguros - Foro Sol. (Ocesa)

El Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, se prepara para reabrir sus puertas tras una ambiciosa renovación. Este icónico recinto de la Ciudad de México, que ha sido escenario de importantes eventos culturales y de entretenimiento durante más de tres décadas, se encuentra bajo una gran transformación impulsada por la colaboración entre OCESA y la aseguradora GNP Seguros.

La remodelación del antiguo Foro Sol no solo busca mejorar la experiencia de los asistentes, sino también continuar desempeñando un papel crucial en la creación de empleo y en la generación económica para la ciudad. Desde su inauguración en 1993, el foro ha acogido a miles de personas, convirtiéndose en uno de los espacios más importantes para conciertos y eventos masivos en la Ciudad de México.

El ambicioso proyecto de renovación incluye la modernización integral de las instalaciones. Según OCESA, la alianza con GNP Seguros ha permitido una inversión significativa para la remodelación y adecuación del espacio, lo que permitirá ofrecer un mayor confort y seguridad para los asistentes. Están previstas mejoras en la infraestructura, con nuevas áreas de descanso, modernización de accesos y mejora en la acústica del lugar, además de ampliaciones en las zonas de servicio y restaurantes.

Las gradas tendrán butacas

Sin duda una de las renovaciones más esperadas por los asiduos al previamente llamado Foro Sol, era la colocación de asientos o butacas en la zona de gradas. Si bien, durante meses han surgido imágenes de las remodelaciones, es hasta ahora, a pocos días de la apertura, que se confirma que el deseo de los fans será cumplido.

A través de redes sociales influencers y asistentes han compartido un video que muestra brevemente el interior del nuevo Foro GNP Seguros. En las imágenes se puede ver que los asientos plastificados ahora forman parte de su composición en la zona de gradas.

Los asientos de plástico son de color negro, sin embargo, se señala que la imagen no se sabe de cuándo es, ni tampoco quien es el autor.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato a la noticia, en su mayoría con comentarios positivos. Las butacas era algo que muchos estaban esperando.

“POR FIN, ya no me voy a sentar en concreto y la gente no me va a aventar”, “Se agradece luego la banda es bien abusiva y en los asientos donde según son dos se ponen hasta 4″, “Justo algo así esperaba en la remodelación. Ojalá la gente las cuide, son beneficio para todxs y nos están costando bastante con el gran incremento en el costo del boletaje” y “Puro geriátrico se emociona con las butacas”, fueron algunos comentarios.

El Estadio GNP Seguros se inaugurará presuntamente este próximo jueves 8 de agosto con la llegada del cantante Bruno Mars.