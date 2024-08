A qué se dedicaba Araceli Ordaz ‘Gomita’ antes de llegar a Sabadazo

(Instagram/@gomitaoficial123)

La polémica que surge dentro de La Casa de los Famosos México sigue traspasando paredes; pues al igual de otras temporadas, muchos de los habitantes no son del agrado del público debido a sus comentarios y compartamientos. Sin embargo, así como muchos usuarios desaprueban ciertas actitudes, la agencia de representación de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha decidido poner fin a su relación laboral tras su participación en el reality show.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de FZ Management, empresa que representa a otras celebridades como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Karime Pindter.

“A través de este medio les informamos que, después de una cuidadosa evaluación, nuestra agencia FZ Management ha decidido terminar su relación profesional con la influencer Araceli Ordaz”, se lee en el comunicado, en donde también se detallan las razones de la decisión.

“Esta decisión se debe a que hemos identificado compartimientos, acciones y comentarios por parte de la influencer que no se alinean con nuestros valores y políticas de la empresa. En nuestra agencia, nos enfocamos no solo en brindar oportunidades laborales, sino también en fomentar un ambiente de trabajo positivo, respetuoso e inclusivo.”

(Instagram: fzmanagement)

Cabe resaltar que la decisión puede estar relacionada con los comentarios despectivos que ha realizado sobre sus compañeras, entre ellas, Briggitte Bozzo. Hasta ahora, la cuenta oficial de la influencer no se ha pronunciado al respecto.

A qué se dedicaba Gomita antes de entrar a Sabadazo

Por otro lado, antes de que Araceli Ordaz Campos se uniera a La Casa de los Famosos México, recorrió un largo camino en el mundo de los espectáculos que inició cuando ella formaba parte de un circo.

Desde los 4 años, Gomita comenzó a animar en bailes, fiestas y algunos conciertos que tenía su padre, Alfredo Ordaz Barajas, junto al grupo Los Guairos. Conforme fue creciendo, decidió separarse de su papá. De esta forma, comenzó su profesión como payasita.

Ella junto con un grupo de amigos, se presentaban en las calles de Neza de la Ciudad de México, fue en ese lugar donde nació el apodo de ‘Gomi, gomi, gomita’, el cual hacía alusión a su físico. Después de ser parte de tres circos, comenzó sus estudios en una escuela de payasitos.

Sin embargo, su oportunidad más grande surgió cuando se unió al Circo Hermanos Vázquez de la Ciudad de México. En una entrevista para el programa TV de Noche, confesó lo sucedido. “Nadie te llega de la nada y te dice, hola mucho gusto soy fulano de tal y te voy a dar tres millones de pesos por salir en televisión. Era como increíble.”

(Foto: Twitter)

La primera vez que apareció en Televisión ocurrió en 2010, cuando fue parte del concurso El desafío Infantil de Se Vale, pero su oportunidad más grande llegó cuando ella tenía tan solo 15 años. Su integración al programa Sabadazo, junto con su hermano Lapizito, fue muy bien recibida por el público.

Aunque en un principio decidieron retirarla de la emisión sabatina, tiempo después la llamaron para darle la oportunidad como conductora. “Salí del programa y cuando vieron que no funcionaba me volvieron a llamar, y en esta ocasión me dieron espacio como conductora y me quitaron la ropa de circo que tenia”.

Su regreso causó gran incomodidad entre sus compañeras Cecilia Galiano y Laura G, principalmente porque era muy bien recibida por el público. Pese al éxito que tenía, su participación en el programa llegó a su fin cuando se le acusó de haber robado el anillo de compromiso que Mark Tacher le dio a Galliano.