Los negocios y proyectos de “Chicharito” fuera de las canchas

Javier “Chicharito” Hernández es el deportista mexicano más popular de la década pasada por jugar en equipos europeos importantes como el Manchester United y el Real Madrid, además, es el máximo goleador de la selección azteca con 52 anotaciones, ahora el atacante de Chivas, de 36 años, mantiene distintos proyectos fuera de su carrera en el balompié.

En sus primeros años como futbolista se caracterizó por ser una figura pública bastante discreta fuera de sus actividades deportivas, en sus épocas como delantero del Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen no hablaba mucho en sus redes sociales, pero cambió en los últimos años.

Fue durante su etapa como delantero del West Ham, de Inglaterra, en 2017, cuando Chicharito cambió su forma de interactuar con sus fans, en redes sociales y en la prensa, muchos de sus seguidores y críticos le adjudicaron este cambio a su relación amistosa y laboral con Diego Dreyfus, quien fue su coach de vida por cuatro años.

Gamer y streaming

El futbolista afirmó que seguirá su vida habitual a pesar de que sus haters lo critiquen. (Instagram / CH14_)

Luego de que el exfutbolista Sergio Agüero se volviera tendencia en 2019 al saltar del fútbol al gaming y subiera sus partidas a la plataforma Twitch, Chicharito abrió un nuevo canal de Youtube y su cuenta en Twitch con el nombre de ‘CH14′ en 2020 para comenzar con su nueva faceta, esta vez como streamer de juegos como EA SPORTS FC, Warzone o Mario Party.

Actualmente su cuenta de Twitch tiene más de 900 mil seguidores y su canal de Youtube, que sube los mejores momentos de sus directos, tiene 619 mil suscriptores.

A pesar de las críticas por parte de los aficionados del Guadalajara y también de varios periodistas que argumentan que es una “distracción” a sus actividades deportivas, Javier ha respondido contundentemente a estas acusaciones.

“¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas? Si creen eso, creo que me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente”, respondió el futbolista durante una de sus transmisiones en Twitch.

Propietario en la Kings League

Javier Hernández es el presidente del Olimpo United FC Foto: IG@sergioadippw

Javier Hernández no se quedó atrás en el proyecto de la Kings League luego del destacable éxito que tuvo la competición en Europa y adquirió una franquicia para la competición en su versión latinoamericana.

“Chicharito” es el presidente y propietario del club Olimpo United que forma parte de los 12 equipos de youtubers e influencers que compiten en el torneo de fútbol 7 del streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué.

Durante la temporada de la Kings League, Hernández protagonizó una serie de reclamos luego de la derrota en penaltis del Olimpo FC contra Guardianes del Caribe. “Hay de remontadas a remontadas”, señaló molestó luego de la anulación de dos goles para su equipo.

Negocios y patrocinios

“Chicharito”, al igual que otros futbolistas, incursionó en distintos negocios fuera de las canchas, donde destaca su asociación con el sistema de contabilidad Intuit Quickbooks, donde grabó un comercial en 2022 para recomendar el uso de la plataforma para aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas.

Hernández también es inversionista con acciones de la marca de relojes STF tech y presentó en un video el modelo Kronos Evolution.

Javier como Influencer y Youtuber

En 2019, cuando aún era jugador en Inglaterra, “Chicharito” probó su faceta como influencer y Youtuber al sacar su vlog “Naked Humans” que desde un inició se volvió viral al mostrar en video a Javier Hernández parcialmente desnudo lo que generó opiniones divididas entre sus seguidores al considerarlo como algo “fuera de lugar” para el deportista.

Su canal consistió en videos sobre su vida personal junto con su exesposa Sarah Kohan, Nicolo de Zambiassi, su fotógrafo, y el mismo Diego Dreyfus. Además, daba consejos y mensajes de superación personal.

El canal de Youtube llegó a superar los 100 mil suscriptores antes de borrar todo su contenido y dejar de ser un canal activo por decisión de Javier antes de su separación con Kohan.