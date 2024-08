Claudia Sheinbaum presume inauguración del megapuente de La Concordia: con qué estados conecta la obra monumental

Claudia Sheinbaum y AMLO presumen inauguración de gran puente. (Foto: Presidencia)

Con música de fondo de sones chiapanecos, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo compartió un video para presumir la obra del megapuente de La Concordia, puente que fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el clip que compartió a través de sus redes sociales, la presidenta electa destacó que su construcción se registró en un “lugar espectacular y maravilloso”. En las imágenes se puede apreciar una carretera que llega al espacio monumental, donde camina en compañía del mandatario mexicano.

“Cada vez que llegó a un lugar es emotivo y maravilloso. Gracias presidente Andrés Manuel López Obrador, él escribió un libro que dice Gracias, pero en realidad el pueblo de México le da las gracias”.

Destacó que las obras que inaugura el mandatario mexicano tienen que ver con una concepción y una filosofía de país, y con la “esencia de lo que ha significado el movimiento de transformación”.

De acuerdo con datos del gobierno, se trata de una obra majestuosa que fue concluida tras la solicitud de los habitantes chiapanecos.

El evento fue inaugurado por AMLO en Chiapas. Crédito: X, @Claudiashein

¿Dónde conecta la obra monumental del puente de La Concordia?

El puente conectará de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a la frontera de Guatemala. Tiene una extensión de 190 kilómetros y permitirá ahorrar tiempo para llegar de un punto a otro.

Cruzará la presa La Angostura y fue concluida a petición de los ciudadanos de la región, así lo reconoció López Obrador, durante el evento de inauguración del puente atirantado.

El político tabasqueño mencionó que se trata de un gran logro, ya que se ahorrará tiempo. “Es un compromiso cumplido”.

En compañía de Sheinbaum Pardo, reconoció la labor de los trabajadores camineros, punteros, y en general a los trabajadores de la construcción, empresas, así como a mujeres y hombres ingenieros, quienes, junto con los obreros, son los mejores del mundo.

Una vez más, el titular del Ejecutivo elogió el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien recibirá la banda presidencial para llevar las riendas del país oficialmente el 1 de octubre.

“Será tiempo de las mujeres. Va haber justicia y tengo fe que toda está región se va a pacificar. Es la primera presidenta de México. Y a algunos no les gusta, pero no, porque todavía hay machismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿pues saben qué? Aunque no les guste a los machines, la mujer es más responsable, más trabajadora, más honrada que el hombre”, concluyó.