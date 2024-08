“Maldita comunidad de mierda”: La Divaza explota contra AMLO por no participar en reunión de la OEA para salvar a Venezuela

La Divaza reacciona a la decisión de AMLO de no participará en la OEA sobre las elecciones de Venezuela (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Divaza, Pedro Luís João Figueira Álvarez, se posiciona en redes sociales luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no participaría en la reunión de la OEA en donde se abordó la discusión sobre la situación post-electoral que se vive en Venezuela.

A través de su cuenta de Instagram, el ex participante de La Casa de los Famosos 4 -Telemundo- de origen venezolano aseguró que pese a que es evidente que se necesita ayuda humanitaria en su país, la decisión de AMLO de no intervenir en ninguno de los dos bloques políticos, así como también fue el caso de Colombia, fue determinante para que el resultado no favorezca a sus compatriotas que sí radican en Venezuela.

“Maldita comunidad internacional de mierda que no ayuda para nada. Nunca han servido para nada. Que triste que Colombia y México, especialmente, necesiten un pedazo de papel para poder decir ‘Sí se están violando los derechos humanos’. No es suficiente con todos los abusos, están viendo todo lo que está pasando y todavía necesitan un pedazo de papel. Era un voto que podía significar una ayuda, no eran recursos o dinero, era un voto para una ayuda para un país”, inició.

El influencer de origen venezolano aseguró que pese a que radica en el país desde hace seis años está preocupado porque “vamos para allá”. Crédito: Instagram/La Divaza

“Vamos para allá”: La Divaza se posiciona ante postura del Gobierno de México de no intervenir en situación post-electoral de Venezuela

El influencer que también se reconoce como activista LGBT+ y uno de los creadores de contenido en YouTube más famosos que han salido de Venezuela externó su preocupación por la decisión que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tomó ante la situación post-electoral que se vive en Venezuela.

“Estoy principalmente preocupado porque yo soy venezolano pero desde hace seis años vivo en México y para mí que no hubo un fraude se necesita ver, para mí es preocupante porque entonces vamos para allá”.

Sobre la decisión del Gobierno de Colombia, agregó:” No es la gente, pero en Colombia hay una gente de que ya no se puede con más venezolanos pues van a seguir llegando con esto”.

Y al final de su mensaje explicó qué, desde su perspectiva, ocurre en Venezuela:

“Vamos para allá”: La Divaza se posiciona ante postura del Gobierno de México de no intervenir en situación post-electoral de Venezuela Marcelo Garcia/Prensa Miraflores / DPA

“Pedir que Maduro vuelva a contar los votos es como: ‘Hoy Maduro dijo al Tribunal Supremo de Justicia de Maduro que le diga al CNE de Maduro que da de ganador a Maduro’. A los testigos que estuvieron presentes los están secuestrando para que cambien las versiones y digan que sí ganó Maduro. Yo no espero nada de esta gente y aún así logran decepcionarme”, La Divaza.