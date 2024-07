Abogado dice que es inconstitucional que Nodal sea ‘obligado’ a mantenerse casado con Ángela Aguilar: “Violan su libertad”

(Jovani Pérez/Infobae)

Christian Nodal y Ángela Aguilar oficializaron su matrimonio en medio de una ola de especulaciones y rumores, en particular sobre un supuesto acuerdo prenupcial que estipula una fuerte penalización financiera en caso de infidelidad por parte del intérprete de Botella tras botella.

Este tema ha sido objeto de discusión y filtraciones entre medios y figuras públicas, quienes han dado a conocer posibles detalles de dicho contrato. Ahora, un abogado señaló que dicho acuerdo podría ser inconstitucional.

¿Qué dijo el abogado sobre el acuerdo prenupcial?

Fue durante el programa de Youtube de Gustavo Adolfo Infante donde el abogado Alonso Beceiro señaló que en México no se les denomina acuerdos prenupciales, sino capitulaciones matrimoniales, que son las condiciones que se ponen antes del matrimonio respecto a bienes y otros asuntos específicos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman que están esperando su primer hijo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Tras recibir el contexto del supuesto acuerdo entre Nodal y Ángela, en donde se señaló que supuestamente el cantante de Adiós amor firmó un acuerdo para permanecer casado mínimos tres años con Ángela y pagarle una indemnización de 12 millones de dólares en caso de infidelidad, el litigante declaró que eso era complicado de llevar a la legalidad.

A menos que ellos pongan en el contrato que entienden por infidelidsad, tuvo que ser muy específico

“No estoy seguro que sea muy válido ese contrato (...) hay que recordar que nadie puede limitar o coartar la libertad de otra persona, eso es una garantía constitucional, está en la carta suprema”, dijo y añadió:

Ángela Aguilar podría pagar impuestos millonarios por el anillo de bodas. (Instagram)

“Hablar de que tendrías que estar casado determinado tiempo podría ser una cláusula nula porque estás limitando la libertad de otra persona al obligarla a estar unida. Se me hace un contrato poco creativo, poco válido y difícil de defender. Son situaciones muy difíciles”.

El experto en leyes puntualizó que si bien existían equipos de abogados muy ágiles, en caso de que el acuerdo se rompiera podrían haber vacíos legales que podrían dificultar la validez del documento.

“Al momento de que se contrato sale de los abogados y llega al área de litigio es cuando se derrumban, porque no puedes sostener o demostrar cosas. No sé cómo Ángela va a demostrar que le fue infiel... aquí en México me parece que coarta la libertad de una persona y de origen sería nulo”, señaló.

Cabe señalar que hasta el término de esta nota, no hay un versión oficial respecto a la existencia de dicho contrato que habrían acordado Ángela y Nodal previo a su enlace nupcial.