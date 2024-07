A qué se dedica Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo que protagonizó pelea con Poncho de Nigris

Karina Puente salió en defensa de su esposo tras las declaraciones que hizo en La Casa de los Famosos México Crédito: IG/karybridge

La Casa de los Famosos México sigue dando qué hablar entre los seguidores del programa, pues a raíz de las declaraciones que dan los participantes surgen nuevos debates en redes sociales que llegan hasta los familiares de cada uno.

Tal es el caso del conductor Adrián Marcelo, quien ha compartido con sus compañeros varias de sus experiencias con su pareja Karina Puente, sin embargo, así como ha abierto su corazón, también ha realizado uno que otro chiste que parece no gustarle a más de uno.

Pese a las opiniones divididas que existen sobre los habitantes, sus familiares y seguidores siguen fieles a cada uno de ellos, así lo demostró la pareja del conductor regiomontano.

Quién Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Karina Analí Puente Acosta estudió Ciencias de la Información y Comunicación, al concluir su licenciatura, decidió estudiar una maestría en Administración.

Respecto a su aparición en los medios, se sabe que se desempeñó como modelo para la revista Por Ti y 15 y 20, además, fue asistente en programas como Vivaldi, Destardes, Acábatelo y Aficionados.

Conocida también como La chiquita, sobrenombre que le puso Adrián, actualmente se dedica al mundo de la moda, pues cuenta con su propia línea de ropa. A menudo, comparte gran parte de su día a día en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores.

Créditos: (Instagram/karybridge)

Cómo se conocieron Adrián Marcelo y Karina Puente

De acuerdo con declaraciones las declaraciones de Karina, se conocieron en el programa Mitad y Mitad de Multimedios en 2014; posteriormente, sellaron su amor con una boda civil en 2021. “Estabas guapetón, pero nunca imaginé que te ibas a convertir en mi esposo”, confesó en aquel entonces.

Y agregó: “Nos hemos visto crecer, nos hemos apoyado, nos hemos ayudado a transformarnos, y aunque el tiempo ha pasado muy rápido, hemos sido un matrimonio que va de la mano. Somos amigos, no enemigos.”

Karina Puente sale en defensa de Adrián Marcelo

Todo comenzó cuando Adrián Marcelo comentó con los habitantes de La Casa de los Famosos México las instrucciones que recibió antes de entrar al programa. Según sus declaraciones, le habían pedido ser el nuevo Poncho de Nigris de la temporada; con su humor característico, el regiomontano aseguró que eso era algo imposible.

Como era de esperarse, Poncho de Nigris, exhabitante de la casa más famosa de México, respondió: “Dijo algo ahí, que es mi amigo: ‘Querían que yo fuera el nuevo Poncho de Nigris de esta temporada, pero pues yo no ando con una señora de 80 años y yo no tengo un hijo que explotar’... si es humor negro eso, yo le hubiera dicho: ‘Pues tú no puedes tener hijos, por eso no tienes hijos’”.

Ante la declaración del actor, la esposa del conductor no dudó en salir en defensa de Adrián, por lo que usó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje: “No hay nada que me digan que en el pasado no me haya cuestionado o reclamado. La única persona que entiende completamente este proceso es quien lo está pasando. Es un camino donde la emoción sube y cuesta mantener la conciencia en alto. Nos ha costado. Mi amor, fe, esperanza, apoyo, amistad y admiración para quienes están en esto.”

(Instagram)

Tras el intercambio de mensajes, cada uno por distinto medio, Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, aclaró que los conductores tienen una relación de años. “Ellos se llevan así siempre, entre hombres. No es necesario desviar y desvirtuar la atención con temas que, si bien están en el foco por las circunstancias, bien o mal la jugada de estas casas ha sido dentro y fuera, va de la mano.”