Las curiosas advertencias de un coreano que vivió en México y abrió una taquería en su país

(Instagram/@taco_conmigo)

La comida mexicana es uno de los aspectos que llama la atención de los extranjeros, ya sea por su picor, su variedad o sabores exóticos encontrados en cada platillo del país, parece ser que este gusto fue suficiente para que un coreano abriera su propia taquería.

El restaurante se llama “Conmigo” y ofrece tacos de suadero, tripa y carnitas; además de nachos, sopa tipo ramen de pastor y también platillos de Sudamérica, pero lo que destaca en su pizarra exterior es la curiosa presentación o advertencia a sus clientes, ya que el objetivo de este coreano que vivió en México es demostrar que cuenta con el suficiente conocimiento para preparar comida latinoamericana.

Entre su “currículum” público, Lee Se Jun contó que vivió una década en México y que incluso fue víctima de la delincuencia, además de que en un solo día pudo comer 24 tacos, demostrando que logró mimetizarse lo suficiente con la cultura del país. Incluso cuenta con formación profesional respecto a la cocina del país.

Esto es lo que se puede ver en su pizarra sobre la banqueta:

(Instagram/@taco_conmigo)

“Perfil del dueño

1. Estudié 10 años en México

2. Anteriormente fui dentista

3. Mayor cantidad de tacos que comí en un día: 24

4. Terminé un curso de comida en México

5. Veces que se metieron a mi casa a robar en México: 2

6. Veces que robaron mi auto en México: 1

7. Veces que me encontré con asaltantes: 1

Si tienes alguna duda, las puertas están abiertas”.

La ubicación precisa de este restaurante es el primer piso del número 12 en Ogeum-ro 18-gil en Songpa-gu, Seúl, Corea del Sur.

Él es Lee Se Jun (Instagram/@taco_conmigo/@)

El coreano que vivió en México decidió abrir una taquería porque este platillo fue uno de sus pilares en una etapa complicada, de acuerdo con lo que reveló a KBS, una estación de radio de Corea del Sur.

“Los tacos no son solo un plato, sino parte de la cultura mexicana que me apoyó en momentos difíciles”, dijo. Taco Conmigo no sólo ofrece comida mexicana, si no que suele tener un menú especial en fechas tradicionales como el Día de Muertos.

Así es el menú de la taquería Conmigo en Corea del sur (Instagram/@taco_conmigo)

Lee Se Jun es un joven coreano con una carrera prometedora como dentista, cambió completamente el rumbo de su vida tras un viaje transformador a México. Durante su estadía en México, Se Jun desveló una profunda conexión emocional y cultural con un ícono de la gastronomía mexicana: los tacos. Esta maravillosa experiencia no solo alteró sus hábitos alimenticios, sino que también redefinió su propósito de vida.

Lee Se Jun encontró en los tacos una fuente constante de consuelo y familiaridad. Estando lejos de su hogar en Corea del Sur, en medio de una cultura y un idioma diferentes, los tacos sirvieron como un puente hacia una sensación de hogar y alivio emocional. Los tacos, relató Se Jun, lo “tocarían más allá del simple sabor, brindándole un confort que no había encontrado en otras partes”.

(Instagram/@taco_conmigo)

A pesar de su éxito en el campo odontológico, Lee Se Jun comenzó a cuestionar su verdadera felicidad y realización personal. Este proceso de introspección lo llevo a sopesar lo que más apreciaba y disfrutaba en la vida, y no tardó en darse cuenta de que su pasión por los tacos mexicanos era demasiado grande para seguir ignorándola. Decidió entonces seguir su pasión culinaria y llevar la experiencia del taco auténtico a su ciudad natal.