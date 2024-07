La Casa de los Famosos México 2024 EN VIVO: Karime busca armar otro equipo para acabar con ‘El Sindicato’

La Casa de los Famosos México ‘descuidos’: fans se burlan de Mariana Echeverría y Adrián Marcelo por mostrar demás A pesar de que la mayoría de los habitantes eran consientes de que son ‘vigilados’ las 24 horas del día en por todos los rincones de la casa, a estos comediantes se les olvidó por completo

La Casa de los Famosos México ‘descuidos’: fans se burlan de Mariana Echeverría y Adrián Marcelo por mostrar demás (Fotos: ViX)

No todo es chismes, peleas, complots y llanto en La Casa de los Famosos México 2024, pues las celebridades que conforman esta segunda temporada del reality show de Televisa aceptaron quedar expuestas y vulnerables ya que el formato se transmite las 24 horas del día y no existe rincón dentro del famoso ‘hogar’ que no cuente con una cámara que permita ver todo lo que están haciendo.