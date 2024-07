La casa de los famosos México: Karime revivió la fuerte pelea que tuvo con “Potro” en Acapulco Shore

Karime Pindter y Luis “Potro” Caballero han vuelto a compartir un proyecto/ @karimepindter/ Instagram

Karime Pindter y Luis “Potro” Caballero han vuelto a compartir un proyecto en la televisión mexicana. Después de haber tenido una gran amistad y una relación más íntima, fruto de múltiples proyectos juntos en MTV, estos dos han entrado a La casa de los famosos México sin tener una muy buena relación.

“Potro” y Karime se conocieron durante la grabación de la primera temporada del exitoso reality show de MTV “Acapulco Shore”. En esta primera interacción la relación entre ambas personalidades no era la mejor, Caballero y su grupo de amigos solían tratar mal a su compañera y las burlas hacía su físico y personalidad eran recurrentes durante la temporada.

Sin embargo, conforme iban transcurriendo las siguientes temporadas del show, una amistad fue creciendo entre ambos personajes. Los dos vivieron muchas cosas juntos como una amistad, relaciones íntimas y un sin fin de conflictos entre ellos y con otras personalidades del proyecto.

Los dos vivieron muchas cosas juntos como una amistad, relaciones íntimas/ Créditos: (X/yaloyale_)

Hace unos días dio inicio la segunda temporada del exitoso programa de Televisa, La casa de los famosos México. En el primer capítulo Pindter y Luis hicieron su ingreso en el mismo momento a la casa y desde un inicio se “jugó” con el conflicto que los dos han arrastrado.

El 23 de julio se realizó una dinámica con ellos dos, en donde tenían que elegir entre dejar sus maletas fuera de casa o hacer que todos los participantes del show estuvieran sin papel de baño durante la primera semana. De manera evidente prefirieron no tener un conflicto con sus compañeros y se quedaron sin sus pertenencias.

¿Cuál es el conflicto entre Potros y Karime?

En una plática entre Shanik Berman, Paola Duante y Karime se reveló la postura de la ex integrante de Acapulco Shore sobre su separación con Luis Caballero. Mientras Shanik buscaba obtener información sobre la raíz del conflicto “orillo” a la “Matrioska” a profundizar sobre el tema.

se reveló la postura de la ex integrante de Acapulco Shore sobre su separación con Luis Caballero/ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Karime mencionó que pese a haber tenido una relación más profunda que una simple amistad, Luis fue una persona que le hizo daño en su momento y lo considera como “el ‘cacas’ de tu vida”, según sus propias palabras.

Además, menciona que ha sido difícil la convivencia con su ex compañero, pese a que no han tenido algún conflicto “Me cuesta trabajo porque luego él está ahí en el grupito y hasta hueva me da ir. Nos hemos sobrellevado bien. Habiendo 15, ¿por qué me voy a clavar con el que me hizo daño?”.

La principal rencilla entre los dos se debe a problemas del pasado. Principalmente, esto desde la postura de Karime, “Potro” es una persona que nunca aceptó su forma de ser, ha criticado su físico en diversos espacios y “sí me ha dicho en los medios ‘zorra” comentó durante su conversación.

Se dio a conocer un “pacto” entre los dos participantes/ Karime y Potro se demostraron su amor (Captura de pantalla)

Sin embargo, pese a no estar en la misma sintonía, en las últimas hora se dio a conocer un “pacto” entre los dos participantes, “Potro” se acercó a Karime en el vestidor de la casa y le confirmo que pase lo que pase, él no va a votar por ella jamás por una lealtad de años. Pese a la sorpresa de Karime, ella también señaló que no votaría por él.

Esa breve plática finalizó con el acuerdo de hablar de los conflictos que existen entre los dos en el futuro y solucionar lo que se tenga que solucionar.