Hija de Shanik Berman pide votos a periodistas para evitar su expulsión de La Casa de los Famosos

La hija de Shanik comenzó a movilizarse en redes sociales para solicitar apoyo para salvar a su mamá de ser eliminada. (Instagram / @karlitaberman)

La periodista de espectáculos Shanik Berman se encuentra en riesgo de ser la primera eliminada en la segunda edición de “La Casa de los Famosos México”.

La periodista resultó nominada este miércoles 24 de julio, por lo que su hija, Karla Berman, ha decidido solicitar ayuda a los medios de comunicación y a los seguidores del reality show para salvar a su madre de la expulsión.

En un mensaje emotivo filtrado a varios medios de comunicación, Karla Berman hizo un llamado a periodistas y fans para que voten por Shanik y le permitan continuar en el programa.

“Hola a todos!!! Ya sé que no se vale pero por única ocasión voy a violar las reglas de este chat. Si no vives abajo de una roca, sabes que mi ma, Shanik Berman está en La Casa de los Famosos, la casa más famosa de México!”, comentó Karla en su mensaje.

La hija de la periodista destacó la importancia de su madre en el programa y cómo ha contribuido a la dinámica del mismo. “Si la han visto, saben que mi ma ha sido la sal y la salsa de la casa!!! No podemos dejar que la saquen!!!! No saben cómo me gustaría que ella supiera cómo aquí afuera todo mundo la está amando”, agregó.

En el video, se puede observar a Karla Berman pidiendo a medios de comunicación y a fans en salvar a su mamá Shanik Berman tras resultar nominada. Crédito: Infobae México

Finalmente, Karla pidió a los seguidores enviar las mejores vibras y votar mucho para salvar a Shanik Berman de la eliminación, proporcionando el enlace donde se pueden emitir los votos: Votar por Shanik Berman.

Los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2024

El miércoles 24 de julio se llevó a cabo la primera nominación en “La Casa de los Famosos México 2″. Cada uno de los habitantes comenzó a jugar su estrategia para mantenerse en la casa y tener la oportunidad de ganar el premio de 4 millones de pesos, la misma cifra que recibió Wendy Guevara, la ganadora de la primera edición.

(@LaCasaFamososMx)

Tras el recuento de las votaciones, la lista de nominados de la semana quedó de la siguiente manera:

Paola Durante

Shanik Berman

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Mario Bezares

En el video, se puede observar a Shanik Berman pidiendo a la gente y colegas periodistas en salvarla de la nominación. Crédito: Infobae México

El próximo domingo 28 de julio se dará a conocer el primer eliminado de “La Casa de los Famosos México 2″. La tensión aumenta entre los nominados y sus seguidores, quienes harán todo lo posible por mantener a sus favoritos dentro de la competencia. La petición de Karla Berman ha generado un gran movimiento en redes sociales, donde los fans de Shanik se están organizando para votar y asegurar que la periodista continúe en el reality.