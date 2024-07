Esto cuesta rentar una habitación en la hacienda donde Nodal y Ángela Aguilar se casaron

La pareja del momento se habría casado en una hacienda en Morelos (Archivo)

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a sus fanáticos tras confirmar su relación hace algunos meses, apenas unos días después del anuncio de la separación de él con Cazzu, la madre de su hija. Por supuesto, el nuevo noviazgo no estuvo exento de polémica.

Los fans de la rapera argentina no dudaron en lanzarse en contra de los intérpretes de Dime cómo quieres y Nodal tuvo que aclarar que la separación con Cazzu no tenía nada que ver con engaños ni infidelidades. A pesar del mensaje del cantante las críticas no cesaron.

Tras esto comenzaron a correr en redes sociales varios rumores acerca de una supuesta boda celebrada en París, sin embargo, esto no se confirmó. Pero ahora parece ser que la unión matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal podría ser una realidad.

Ángela Aguilar caminó rodeada de personas en el jardín de una antigua hacienda (Foto: María Luisa Valdés Doria / ALan Saldaña)

Y es que incluso se han filtrado fotos de Ángela Aguilar vistiendo un vestido blanco, tomadas, supuestamente, en una hacienda en Morelos donde se estaría llevando a cabo la especulada boda. Este lugar es la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac. El inmueble fue fundado en 1529 por Hernán Cortés.

Según diversas plataformas de viajes y hospedajes, rentar una habitación en esta hacienda tiene un costo de 4 mil pesos mexicanos por noche, aproximadamente. Cabe mencionar que ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado una boda, y que todo se trata de una especulación.

La exitosa carrera de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, cantante mexicana-estadounidense, ha tenido una exitosa carrera desde temprana edad, consolidándose como una de las voces prominentes de la música regional mexicana. Nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, pertenece a una destacada familia musical; es hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Su talento vocal y carisma la llevaron a debutar a los nueve años en importantes escenarios junto a su familia. En 2018, su álbum “Primero Soy Mexicana” obtuvo reconocimiento y múltiples nominaciones, incluyendo un Grammy Latino. Su interpretación de canciones tradicionales mexicanas ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público. Además, Ángela ha utilizado plataformas digitales exitosamente, ampliando su alcance y conectando con nuevas generaciones.

La exitosa carrera de Christian Nodal

Christian Nodal, cantante y compositor mexicano, ha logrado una exitosa carrera en el género de la música regional mexicana desde su debut. Nacido el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, Nodal demostró talento musical desde una edad temprana, influenciado por su familia de músicos.

Nodal saltó a la fama en 2016 con su sencillo “Adiós Amor”, que se convirtió rápidamente en un éxito, liderando las listas de música regional mexicana en diversos países. Su estilo, que combina el mariachi tradicional con el norteño, le ha permitido conectar con una amplia audiencia.

En 2017, lanzó su álbum debut “Me Dejé Llevar”, que recibió elogios de la crítica y varios premios, incluyendo un Grammy Latino. Canciones como “Probablemente” y “Te Fallé” cimentaron su reputación en la industria. Además, su segundo álbum “Ahora” y colaboraciones con artistas como Maluma han ampliado su impacto.

Christian Nodal se ha consolidado como una de las figuras más prominentes de la música mexicana moderna, destacándose por su autenticidad y talento.